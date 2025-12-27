Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/12 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng USV Barracuda để tập kích các mục tiêu Nga trên tiền tuyến.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Barracuda đã thâm nhập vào khu vực của đối phương mà không bị phát hiện. Khả năng di chuyển im lặng và công nghệ dẫn đường tự động cho phép phương tiện tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần. Sau khi xác định được mục tiêu, Barracuda đã tiến hành các đòn tấn công chính xác, qua đó phá hủy một tàu gắn súng máy và một căn cứ hậu cần của đối thủ gần bờ sông", phía Ukraine cho biết.

USV Barracuda của Ukraine tập kích mục tiêu Nga ở gần bờ sông. Video: Defense Express

Theo Militarnyi, Barracuda (Cá nhồng) là loại USV được thiết kế theo dạng module, cho phép nó mang nhiều loại vũ khí khác nhau tùy theo nhiệm vụ. Dù phương tiện này được trang bị công nghệ dẫn đường tự động, nhưng nó lại không có bộ liên lạc vệ tinh, khiến tầm hoạt động bị giới hạn. Vì lẽ đó, Barracuda phù hợp cho các chiến dịch tầm ngắn, đặc biệt là tại khu vực sông Dnipro.

Barracuda có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát, quấy rối trận địa đối phương, rải thủy lôi, hoặc mang theo module vũ khí để trực tiếp tấn công. Sự xuất hiện của UAV này cho phép quân đội Ukraine thực hiện nhiều chiến thuật linh hoạt hơn, bởi loại USV chủ lực của Kiev là Magura-V5 chủ yếu đảm nhận vai trò tấn công tầm xa.