Từ thực tế tham gia triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”, Cục Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế (trước đây là Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH) đã chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc thời gian qua như: Một bộ phận trẻ em, cha mẹ còn thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng an toàn và kỹ năng để bảo vệ thông tin cá nhân, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan báo chí và truyền thông, các cá nhân chưa được thực hiện đầy đủ, chưa kịp thời chặn, lọc, gỡ bỏ các nội dung độc hại, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, chưa cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; kinh phí triển khai hoạt động bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng ở địa phương chủ yếu là lồng ghép với các hoạt động khác nên ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cần đổi mới công tác truyền thông giáo dục cho trẻ em, cha mẹ, thầy cô giáo, phóng viên, biên tập viên về các kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên mạng.

Nêu góp ý, đề xuất cho Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030” đang được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an) xây dựng, Cục Bà mẹ và Trẻ em kiến nghị chương trình mới cần tập trung vào 7 nhiệm vụ, giải pháp.

Các giải pháp được Cục Bà mẹ và Trẻ em khuyến nghị gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường phối hợp thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và triển khai Chỉ thị 28/CT-TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phát triển các dịch vụ kết nối, hỗ trợ, phối hợp liên ngành để phòng ngừa và giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; đổi mới công tác truyền thông giáo dục cho trẻ em, cha mẹ, thầy cô giáo, phóng viên, biên tập viên về các kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tham gia môi trường mạng tích cực, có trách nhiệm.

Đồng thời, thực hiện khuyến nghị bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của Ủy ban Liên hợp quốc về quyền trẻ em - UNCRC; xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng, phần mềm, các nền tảng, trò chơi trực tuyến tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em; tăng cường các giải pháp kỹ thuật để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng và tăng cường tương tác, phát huy sự sáng tạo của trẻ em; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng, chống tội phạm mạng.