Vụ tấn công bằng UAV nhắm vào căn cứ không quân RAF Akrotiri tại CH Síp, một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Anh ở Trung Đông, đã xảy ra hôm 2/3. Đây được cho là vụ tấn công đầu tiên vào căn cứ Anh này kể từ năm 1986.

Hãng thông tấn CNN đưa tin, Pháp đã rút ngắn việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đến vùng Baltic để đối phó với chiến dịch ném bom của Iran. Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay (5/3) cho biết Paris sẽ phối hợp với Italia và Hy Lạp trong việc củng cố phòng thủ ở Síp.

Tàu khu trục Keimon của Hy Lạp xuất hiện ở Limassol, CH Síp hôm 4/3. Ảnh: Knews

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto đã xác nhận sự tham gia của nước này. “Chúng tôi phải đánh giá lại các nguồn lực của mình trong khu vực và đáp ứng các yêu cầu của những quốc gia thân thiện đang gặp khó khăn”, ông Crosetto nói.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo Madrid đang điều tàu khu trục Cristóbal Colón đến Síp như một phần của hoạt động triển khai chung với tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và các tàu chiến của Hải quân Hy Lạp.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha lưu ý Cristóbal Colón là “tàu khu trục tiên tiến nhất về công nghệ” của nước này. Madrid cho biết việc triển khai tàu này đến Síp thể hiện “cam kết bảo vệ Liên minh châu Âu và biên giới phía đông của khối”.