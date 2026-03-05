Trong một tuyên bố mới, IRGC cho biết vào rạng sáng 5/3, họ đã phóng các tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 vào “trung tâm thành phố Tel Aviv, sân bay Ben Gurion và căn cứ của Phi đội 27 thuộc Không quân Israel tại sân bay này”.

Tuy nhiên, theo báo Times of Israel, Không quân Israel không có Phi đội 27 và tuyên bố trên của IRGC có thể ám chỉ đến Căn cứ không quân 27 hay Căn cứ không quân Lod, từng là một phần của sân bay Ben Gurion trước khi bị đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2010.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel. Video: WANA

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định tất cả các tên lửa đạn đạo do Iran phóng vào Israel trong đêm 4/3 đều bị các hệ thống phòng không của nước này bắn chặn. Ngoài ra, một tên lửa phóng vào buổi sáng 5/3 đã rơi trúng một khu vực trống trải ở một thị trấn miền trung Israel.

IDF thông báo đã phát hiện một đợt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Còi báo động vang rền ở miền trung Israel, thúc giục người dân xuống hầm tránh bom.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu ở Tel Aviv và căn cứ radar Meron ở miền bắc Israel.

Báo Times of Israel nói hiện chưa có thông tin chính thức nào của nhà chức trách Israel về việc UAV tấn công lãnh thổ nước này trong ngày 5/3. Quân đội Israel thống kê đã bắn hạ hơn 100 UAV của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 28/2.

Thủ đô Iran rung chuyển vì các vụ nổ mới

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, vào sáng 5/3, thủ đô Tehran đã rung chuyển vì một loạt vụ nổ mới, khiến nhiều cư dân không biết nên rời đi hay ở lại.

Một khu vực ở Tehran, Iran bị tàn phá sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Một cư dân ở Tehran chia sẻ với hãng tin CNN: “Các vụ đánh bom xảy ra ở khắp mọi nơi - bắc, nam, đông, tây. Dường như chúng đang nhắm vào bất cứ thứ gì và mọi thứ. Bạn không bao giờ biết cái gì hoặc ai là mục tiêu”.

Người đàn ông xin giấu tên kể, một cột ăng-ten truyền hình và radio gần nhà ông đã bị bom rơi trúng, gây chấn động toàn bộ khu phố. Ông và vợ đã đi sơ tán và hiện ổn định ở một thị trấn nhỏ gần Damavand, đỉnh núi cao nhất Iran. Tuy nhiên, rất nhiều bạn bè và người thân của họ đang bám trụ lại Tehran, vì họ nghĩ dù đi đâu “thứ gì đó ở nơi đó cũng sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một loạt cuộc không kích qua đêm vào các mục tiêu ở Tehran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo cũng như các bãi phóng trên và dưới mặt đất của Iran.