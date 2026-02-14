Theo Politico, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/2 đã có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich nhằm kêu gọi châu Âu thể hiện vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

"Đây là thời điểm thích hợp cho những hành động táo bạo, là thời điểm thích hợp cho một châu Âu hùng mạnh. Chúng ta cần học cách trở thành một trung tâm địa chính trị. Chúng ta phải sắp xếp và tổ chức lại cấu trúc an ninh trong khu vực. Do cấu trúc an ninh trước đây hoàn toàn được thiết kế và định hình trong thời Chiến tranh Lạnh, nên nó không còn phù hợp nữa", ông Macron cho biết.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Tổng thống Pháp cũng bác bỏ những quan điểm cho rằng châu Âu đang suy thoái, đồng thời bảo vệ nỗ lực của lục địa già trong việc đối phó với thông tin sai lệch trên mạng xã hội. "Chúng ta cần tự hào về những thành tựu của châu Âu và bản thân châu Âu cũng nên tự hào về chính mình", ông Macron nói.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Keir Starmer đã hé lộ nội dung bài phát biểu của nhà lãnh đạo Anh tại Hội nghị An ninh Munich. Bài phát biểu nhấn mạnh Mỹ vẫn là một đồng minh quan trọng, nhưng châu Âu cần giảm bớt sự phụ thuộc vào Washington.

"Một mô hình an ninh mới sẽ giúp châu Âu có quyền tự chủ lớn hơn. Điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ rút lui, mà nhằm đáp lại lời kêu gọi sẻ chia gánh nặng phòng thủ của Washington. Châu Âu là một gã khổng lồ đang ngủ. Nền kinh tế của chúng ta lớn gấp 10 lần Nga. Chúng ta có khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta lại đang không thể hiện được những điều này", bài phát biểu của ông Starmer nhận định.