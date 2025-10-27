Năm sinh viên đang theo học ngành An toàn thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT, vừa được nhà trường quyết định cử tham gia khóa học “Future Tech Winter School 2025” tại trường Đại học MTUCI, Liên bang Nga gồm có: Đào Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hải, Chử Đức Anh, Nguyễn Văn Long và Mai Xuân Nhật.

Sinh viên Đào Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hải (đứng thứ 2 và 3 từ trái sang) là 2 trong 5 sinh viên được cử sang Nga tham gia khóa học.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, đại diện khoa An toàn thông tin - PTIT cho biết, việc tuyển chọn các sinh viên tham gia khóa học ngắn hạn, từ ngày 7/12 đến ngày 14/12, tại trường MTUCI được Hội đồng khoa thực hiện theo 2 tiêu chí chính, đó là: Có kết quả học tập tốt, thành viên đội tuyển an toàn thông tin, tham gia thi CTF có thành tích cao; có khả năng học tập, nghiên cứu tốt, đang tham gia các nhóm, dự án nghiên cứu.

Mai Xuân Nhật (đứng giữa) là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa An toàn thông tin - PTIT.

Riêng với Chử Đức Anh, sinh viên năm thứ ba lớp tài năng của khoa An toàn thông tin – PTIT, còn vừa xuất sắc được lựa chọn tham dự “The 2nd ASEAN Cyber Shield Online Education Bootcamp” tại Busan, Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 21/11.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án ASEAN Cyber Shield do Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc tài trợ, với mục tiêu tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực về an toàn, an ninh mạng giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Tham gia chương trình, bên cạnh hoạt động đào tạo, hội thảo, sinh viên Chử Đức Anh còn có cơ hội kết nối với các chuyên gia, giảng viên và những tài năng trẻ đến từ các quốc gia ASEAN.

Hai sinh viên Chử Đức Anh, Nguyễn Văn Long (thứ 2 và 3 từ bên phải sang) tại cuộc thi PTIT CTF 2025.

Hồi tháng 3/2025, hai đội sinh viên Học viện là PTIT.Lugia và PTIT.Uranus đã đạt thành tích ấn tượng tại cuộc thi an toàn, an ninh mạng CTF do trường MTUCI tổ chức. Cuộc thi này quy tụ 14 đội sinh viên từ các trường đại học đến từ Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Sau 5 giờ thi đấu liên tục theo hình thức “Attack-Defense (Tấn công và phòng thủ)” căng thẳng và kịch tính, đội PTIT.Lugia giành được giải Nhì, còn đội PTIT.Uranus cũng có tên trong top 5 đội thi xuất sắc.

Gần đây nhất, tại vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” quy tụ 327 đội thi với tổng số 1.265 sinh viên đến 62 trường trong nước, PTIT có 4 đội sinh viên giành quyền vào thi vòng Chung khảo sẽ diễn ra ngày 15/11. Trong đó, 2 đội PTIT.CBS và PTIT.0verflow có tên trong Top 10 đội thi xuất sắc nhất vòng Sơ khảo.

Những thành tích nổi bật kể trên của các sinh viên đang theo học ngành An toàn thông tin tại PTIT đã tiếp tục là sự khẳng định chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và CNTT của sinh viên Học viện.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin của PTIT, nhà trường bắt đầu triển khai đào tạo ngành An toàn thông tin từ năm 2013 và đến nay đã tuyển sinh được 12 khóa, trong đó có 8 khóa sinh viên đã tốt nghiệp, góp phần bổ sung vào đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng cho ngành và đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin - PTIT giới thiệu về chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin của trường với các tân sinh viên khóa 2025.

Từ năm học 2025 - 2026, ngoài chương trình đào tạo chuẩn, PTIT bắt đầu tổ chức tuyển sinh và đào tạo chương trình an toàn thông tin chất lượng cao. Chương trình mới này có mục tiêu trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai về an toàn thông tin bao gồm cả chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng mềm. Trong quá trình học tập, sinh viên được trải nghiệm và làm chủ các giải pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thông tin. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc ở trong nước và quốc tế.

Hiện nay, cũng như các đơn vị khác trực thuộc PTIT, sinh viên khoa An toàn thông tin đã được tiếp cận với hệ thống thực hành số, giúp các em có thể thực hành mọi nơi, mọi lúc và qua đó từng bước nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, khoa An toàn thông tin đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp hàng đầu về an toàn thông tin, CNTT nhằm cung cấp cho sinh viên những cơ hội học tập và làm việc tốt.

“Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8/2022 đã xác định rõ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia xuất sắc về an toàn, an ninh mạng để giải quyết các bài toán khó của đất nước. Tại Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”, Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhấn mạnh quan điểm: “Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU.