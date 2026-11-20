Cần Thơ phấn đấu phổ biến, giáo dục pháp luật cho 5-10% người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, trong năm 2026.

Đầu tháng 10 vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 472 triển khai thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn thành phố năm 2026.

Đề án trên đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu số hóa 20% chương trình, tài liệu PBGDPL của Kế hoạch và công khai trên Cổng thông tin PBGDPL thành phố Cần Thơ, Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ, trên mạng Internet, hoặc xuất bản, phát hành bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng quy định (khi có hướng dẫn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Phấn đấu có từ 5-10% người dân sinh sống ở vùng đồng bào DTTS; 5-10% người dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; 5-10% người dân thuộc nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn đặc thù được PBGDPL bằng hình thức phù hợp; trong đó, ít nhất 50% hoạt động PBGDPL được thực hiện thông qua môi trường số.

Theo Kế hoạch số 472, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân nòng cốt làm công tác PBGDPL và đội ngũ làm công tác PBGDPL ở cấp tỉnh, cấp xã. Chẳng hạn, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về PBGDPL để huy động nguồn lực, thu hút sự tham gia của người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở ấp, khu vực, người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc tôn giáo, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trong công tác PBGDPL.

Đội ngũ làm công tác PBGDPL sẽ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; kỹ năng, nghiệp vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên biệt (kỹ năng ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, sử dụng AI, mạng xã hội trong PBGDPL...).

Người dân Cần Thơ thu hoạch lúa. Ảnh: L.H

Cũng theo Kế hoạch số 472, nội dung, phương pháp, hình thức PBGDPL sẽ được tích cực đổi mới. Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng, số hóa chương trình, tài liệu, nội dung PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng; Xây dựng tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật; Dịch các quy định của pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS sang tiếng dân tộc; Tuyên truyền, vận động xóa bỏ cơ bản các tập quán lạc hậu, hủ tục trái với quy định của pháp luật…

Bên cạnh việc xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL tại cộng đồng, thành phố sẽ xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; xây dựng các phóng sự để phát thanh, truyền hình, truyền thông về PBGDPL phù hợp với nội dung của Kế hoạch số 472.

Mặt khác, Cần Thơ cũng sẽ tăng cường hoạt động PBGDPL trên môi trường số như: Ứng dụng công nghệ số, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, mạng xã hội (YouTube, Facebook, Zalo, Twitter...); Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện điện tử, thư viện số, tủ sách điện tử phục vụ công tác PBGDPL.