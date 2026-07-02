Theo tờ New York Post, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 đã từ chối gia hạn USMCA theo cơ chế hiện tại, qua đó khởi động quá trình đàm phán nhằm sửa đổi toàn diện hiệp định.

"Mặc dù USMCA đã hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa các quy định thương mại, nhưng hiệp định lại không đạt được mục tiêu tái cân bằng thương mại giữa 3 nước. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico đã tăng mạnh trong những năm qua và USMCA không phát huy hiệu quả như kỳ vọng trong việc kiểm soát tình trạng này. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Mexico và Canada để giải quyết các thiếu sót của thỏa thuận", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trên thực tế, việc Mỹ từ chối gia hạn không đồng nghĩa với USMCA chấm dứt hiệu lực. Hiệp định vẫn được duy trì trong thời gian các bên tiếp tục đàm phán, nhưng sẽ chuyển sang cơ chế xem xét hàng năm thay vì rà soát định kỳ 6 năm một lần như quy định ban đầu.

Theo giới quan sát, động thái của Mỹ có thể làm gia tăng bất ổn đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào USMCA, đồng thời ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư dài hạn ở khu vực Bắc Mỹ.

Sau động thái của Mỹ, Mexico đã lên tiếng kêu gọi đối thoại để làm rõ tương lai của hiệp định. "Chính phủ Mexico sẵn sàng giải quyết những quan ngại mà Mỹ nêu ra, bao gồm cả vấn đề phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài", Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard phát biểu.

Trong khi đó, Canada nhấn mạnh USMCA vẫn có hiệu lực tới năm 2036 và Ottowa muốn tiếp tục duy trì hiệp định theo các điều khoản hiện hành. "Các bên cần tiếp tục thảo luận để tìm cách bảo đảm các khuôn khổ thương mại và đầu tư giữa Canada, Mỹ và Mexico. Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy sự thịnh vượng và năng lực cạnh tranh của Bắc Mỹ", Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại Mỹ - Canada Dominic LeBlanc cho hay.