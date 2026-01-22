Báo The Hill đưa tin, trong bài phát biểu tại hội nghị WEF ở Davos hôm 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Canada “tồn tại được là nhờ Mỹ” và quốc gia này nên biết ơn vì điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 21/1. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi đang xây dựng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng và một cách tự nhiên, nó sẽ bảo vệ cả Canada. Nhân tiện, Canada nhận được nhiều thứ miễn phí từ Mỹ. Họ nên biết ơn vì điều đó, nhưng họ không như vậy. Tôi đã quan sát thủ tướng của các bạn ngày hôm qua. Ông ấy chẳng hề tỏ ra biết ơn. Canada nên biết ơn chúng tôi. Canada tồn tại được là nhờ nước Mỹ. Hãy nhớ điều đó, Mark, trước khi ông đưa ra thông cáo”, ông Trump nhắc đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong bài phát biểu.

Theo báo The Hill, chính quyền Ottawa hôm 20/1 đã có một số nhận xét tiêu cực về đòn thuế do Tổng thống Trump công bố cuối tuần trước nhằm vào Đan Mạch và một số quốc gia châu Âu khác vì phản đối Mỹ thâu tóm đảo Greenland.

Trong khi đó, khi phát biểu tại hội nghị WEF, Thủ tướng Canada Carney đã không nhắc đến Mỹ hay ông Trump. Thay vào đó, ông Carney đề cao sự toàn vẹn lãnh thổ của hòn đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch và hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chúng tôi sát cánh vững chắc với Greenland cùng Đan Mạch và ủng hộ đặc quyền của họ trong việc quyết định tương lai của Greenland. Cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 của NATO là kiên định”, ông Carney bày tỏ.

Thời gian qua, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ cần sáp nhập đảo Greenland vì “an ninh quốc gia” và luôn thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát hòn đảo này bằng mọi cách, bao gồm cả sử dụng quân đội.