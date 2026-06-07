Tờ New York Post (NYP) ngày 6/6 trích dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ về việc Washington đã điều phối thành công hơn 100 tàu thương mại qua eo biển Hormuz theo cả hai chiều ra vào Vịnh Ba Tư trong tháng 5.

"Phần lớn các tàu được yêu cầu tắt thiết bị phát tín hiệu định vị trong quá trình di chuyển nhằm hạn chế nguy cơ bị theo dõi. Trong một số trường hợp, tuyến đường của các tàu thương mại được bố trí cách xa bờ biển Iran. Tất nhiên, việc lưu thông tại tuyến hàng hải này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang rơi vào bế tắc", nguồn tin của NYP cho biết.

Thủy thủ Mỹ giám sát một tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo Hải quân Mỹ đã bắt giữ 127 tàu thương mại có liên hệ với Iran kể từ khi triển khai chiến dịch phong tỏa hải quân tại Trung Đông.

Theo tờ Telegraph, Hải quân Mỹ đang điều động các trực thăng từ bờ biển Oman để hướng dẫn tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ hiện bảo đảm quyền đi lại cho tối đa 4 tàu thương mại mỗi ngày, đồng thời liên tục đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng từ phía Iran.

"Washington đang sử dụng một cách điều phối linh động hơn thay vì triển khai các hạm đội hộ tống quy mô lớn. Một đội hộ tống toàn diện đòi hỏi các tàu khu trục phải luân phiên hoạt động. Điều này về cơ bản sẽ tiêu tốn toàn bộ lực lượng tàu chiến mặt nước của Hải quân Mỹ ở Trung Đông. Thay vào đó, việc tận dụng trực thăng để phát hiện các mối đe dọa sẽ hiệu quả hơn và các trực thăng này cũng có thể bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Iran nếu cần", Bryan Clark, chuyên gia cấp cao của Viện Hudson nhận định.

Ngoài việc triển khai trực thăng dẫn đường, Hải quân Mỹ được cho đã thiết lập các giao thức liên lạc bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ bị nghe lén. Các tàu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz sẽ di chuyển chậm, bám sát bờ biển Oman và tránh xa các khu vực chưa được rà phá thủy lôi.