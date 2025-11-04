Hải quân Mỹ đã mở rộng sự hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe khi triển khai nhiều tàu chiến và hàng trăm tên lửa Tomahawk tới gần Venezuela.

Theo tờ Newsweek, các lực lượng Mỹ tại vùng Caribe đang mang theo 115 tên lửa hành trình Tomahawk. Với sự xuất hiện của 3 tàu khu trục hộ tống tàu sân bay USS Gerald R. Ford, số lượng Tomahawk dự kiến ​​sẽ tăng thêm khoảng 70 tên lửa.

Tàu khu trục USS Porter của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk về phía Iraq vào năm 2003. Ảnh: Hải quân Mỹ

Con số gần 200 tên lửa Tomahawk tương đương với mức Mỹ đã sử dụng trong các chiến dịch quân sự trước đây như vụ ném bom Nam Tư vào năm 1999, sử dụng 218 tên lửa Tomahawk và cuộc can thiệp vào Libya năm 2011, dùng khoảng 150 tên lửa.

Tomahawk trở thành công cụ chính trong các cuộc tấn công chính xác của quân đội Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua. Tên lửa này được triển khai lần đầu tiên vào năm 1991 trong Chiến dịch Bão táp sa mạc với 288 quả để tấn công các hệ thống phòng thủ của Iraq trong những ngày đầu. Kể từ đó, Tomahawk còn được sử dụng ở Afghanistan, Yemen, Syria và Iraq cũng như trong đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm nay.

Tên lửa Tomahawk là công cụ tấn công tầm xa, sức công phá lớn phục vụ những hoạt động có thời gian và phạm vi hạn chế. Phiên bản Tomahawk mới nhất được giới thiệu vào năm 2021 được trang bị hệ thống điện tử cải tiến, và tầm bắn mở rộng với phạm vi tấn công từ 1.600 - 2.500km. Tomahawk di chuyển với tốc độ cận âm hơn 880 km/h. Giá của mỗi tên lửa là 2 triệu USD.

Hôm 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp khả năng nước này tấn công Venezuela, nhưng cho hay nhiệm kỳ tổng thống của người đứng đầu Venezuela Nicolas Maduro sắp kết thúc.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS về việc liệu Washington có đang chuẩn bị cho hành động quân sự chống lại Venezuela hay không, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ vậy, nhưng họ đối xử với Mỹ rất tệ".

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thực hiện hơn 15 cuộc tập kích vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, làm ít nhất 65 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Maduro cáo buộc Mỹ lợi dụng chiến dịch chống buôn bán ma túy để thay đổi chế độ ở Caracas và giành quyền kiểm soát dầu mỏ của Venezuela.

Lực lượng Mỹ tại vùng Caribe vẫn đang trong tư thế sẵn sàng cho các cuộc tấn công có mục tiêu, nhưng thời gian hành động có thể bị hạn chế. Các nhà phân tích nhận định, sự xuất hiện của loạt khí tài ở Caribe thể hiện năng lực quân sự của Mỹ cho một chiến dịch không kích chính xác, nhưng nếu để triển khai tấn công trên bộ, Washington sẽ phải tăng thêm đáng kể nguồn lực.