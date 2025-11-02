Theo hãng tin CNN, hôm nay (2/11), chia sẻ trên mạng xã hội X kèm theo một đoạn vdieo, ông Hegseth cho biết cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắm vào tàu buôn bán ma túy do một tổ chức khủng bố điều hành ở vùng biển Caribe.

Ông Hegseth cho biết, 3 người đàn ông được xác định là "những kẻ khủng bố ma túy" đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của quân đội Mỹ trong vùng biển quốc tế. Ông nhấn mạnh, không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ việc.

Video: Pete Hegseth/X

Cũng theo ông Hegseth, nguồn tin từ thông tin tình báo Mỹ cho biết chiếc tàu bị tấn công đang "chở ma túy", và "di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy quen thuộc".

Vụ tấn công hôm 1/11 đánh dấu lần thứ 15 quân đội Mỹ tập kích các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Trump triển khai chiến dịch quân sự vào đầu tháng 9. Các cuộc tấn công được thực hiện ở cả vùng biển Caribe và Thái Bình Dương đã khiến tổng cộng 64 người thiệt mạng.

"Những kẻ khủng bố ma túy đang đưa ma túy đến bờ biển của chúng ta để đầu độc người Mỹ, chúng sẽ không thành công. Bộ Chiến tranh sẽ đối xử với chúng chính xác như cách chúng ta đã đối xử với Al-Qaeda", ông Hegseth nhấn mạnh hôm 1/11.