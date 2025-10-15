Báo Guardian dẫn chia sẻ của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/10: "Vụ không kích được tiến hành ở vùng biển quốc tế và 6 tên khủng bố ma túy trên tàu đã bị tiêu diệt. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương".

Ông Trump nhấn mạnh, "thông tin tình báo xác nhận con tàu đang chở ma túy" và "có liên quan đến các mạng lưới khủng bố ma túy bất hợp pháp". Song, lãnh đạo Nhà Trắng không đưa ra bằng chứng chi tiết.

Video: Donald Trump/Truth Social

Cũng theo ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh tấn công vào sáng 14/10. Ông Trump đã chia sẻ đoạn video về vụ việc.

Đây là cuộc tấn công thứ 5 của Mỹ tại vùng biển Caribe kể từ đầu tháng 9 và diễn ra chỉ vài tuần sau khi giới chức trong chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang trong "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy.

Mỹ đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tấn công, viện dẫn lý do đây là hành động chống lại các thành viên "khủng bố ma túy" của băng đảng Tren de Aragua vốn bị xem là tổ chức khủng bố nước ngoài. Nhà Trắng nhấn mạnh, hành động quân sự là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Tuy nhiên, một số nhà lập pháp và các nhóm nhân quyền đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp liên quan tới các cuộc tấn công của Mỹ. Hồi tháng 9, các chuyên gia tại Liên Hợp Quốc đã lên án hành động của Washington khi xem đây là "những vụ hành quyết trái luật".