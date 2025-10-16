Theo hãng tin RT, hôm 15/10, tại Phòng Bầu dục, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump lý do vì sao ông "lại cho phép CIA vào Venezuela".

Ông Trump đáp: "Tôi cho phép vì 2 lý do. Thứ nhất, Venezuela đã chuyển hết tù nhân của họ vào Mỹ. Điều còn lại là ma túy. Rất nhiều ma túy đến từ Venezuela, được đưa vào Mỹ qua đường biển. Chúng tôi cũng sẽ ngăn chặn chúng được vận chuyển bằng đường bộ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Hill

Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro" hay không.

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi như thế. Chẳng phải đó là một câu hỏi lố bịch đối với tôi hay sao?", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt toàn diện đối với Venezuela. Thời gian gần đây, Mỹ đã triển khai loạt tàu chiến đến phía đông vùng biển Caribe. Ngoài ra, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ cũng phá hủy ít nhất 5 tàu ​​​​bị cáo buộc buôn lậu ma túy hoạt động ngoài khơi Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.