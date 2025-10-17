Theo trang Navy Times, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 16/10 đã xác nhận việc Đô đốc Alvin Holsey từ chức, đồng thời gửi lời cảm ơn tới vị tư lệnh này thông qua mạng xã hội.

"Thay mặt Bộ Quốc phòng, tôi xin được thể hiện sự biết ơn sâu sắc nhất với Đô đốc Alvin Holsey vì 37 năm phụng sự cho nước Mỹ. Ông Holsey đã có quyết định về hưu vào cuối năm nay", ông Hegseth viết trên mạng xã hội X, không đề cập tới quyết định bất ngờ của tư lệnh USSOUTHCOM.

Nguồn tin của tờ New York Times (NYT) tiết lộ, Đô đốc Holsey đã đưa ra quyết định từ chức 2 ngày sau đợt tấn công gần nhất của quân đội Mỹ nhắm vào một tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela. Đây là cuộc tấn công thứ 5 kể từ đầu tháng 9 ở vùng biển Caribe, khiến tổng cộng 27 người thiệt mạng. USSOUTHCOM là đơn vị phụ trách các chiến dịch tấn công kiểu này.

Đô đốc Hải quân Mỹ Alvin Holsey. Ảnh: Navy Times

"Ông Holsey đã thể hiện sự quan ngại về hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng như các vụ tấn công nhằm vào tàu bè bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy ở gần Venezuela", NYT cho biết.

Giới quan sát nhận định, động thái của Đô đốc Holsey tương đối bất ngờ vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đang liên tục gia tăng hiện diện quân sự ở Venezuela để trấn áp các băng đảng ma túy.

Cách đây không lâu, ông Trump đã thông báo về việc cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành hoạt động bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela và thậm chí còn cân nhắc khả năng điều động bộ binh tới quốc gia này.

Tổng thống Venezuela Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của Washington rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, chính quyền Mỹ đang tìm cách lật đổ mình, đồng thời khẳng định quân đội Venezuela đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.