Theo tờ Sky News, đây là lời đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đó là lý do tại sao chúng ta có thể hợp tác, nơi chúng ta có thể tăng cường sức sản xuất của Mỹ. Chúng tôi có một đề xuất lớn liên quan tới UAV", ông Zelensky nói.

UAV tấn công Lyuty của Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Về phần mình, ông Trump cho hay Mỹ quan tâm đến đề xuất trên, và nói thêm Washington cũng đang mua nhiều loại UAV từ các nhà sản xuất khác nhau. Theo ông chủ Nhà Trắng, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã sản xuất ra nhiều loại UAV rất tốt.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ đồng nghĩa với việc leo thang xung đột.

Nhưng khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy hay không, ông Trump nói Washington sẽ thảo luận về vấn đề này.

Một nhà báo Ukraine sau đó đã gợi ý rằng ông Trump nên cung cấp cho Kiev tên lửa Tomahawk để tạo sự cân bằng, do Nga đã sử dụng các tên lửa tương tự kể từ năm 2022.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Tên lửa có tầm hoạt động từ 1.600 - 2.500km.

Các chuyên gia nhận định, nếu được Mỹ phê duyệt, Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gia tăng thêm áp lực với Tổng thống Nga Vladimir Putin, từ đó mang lại lợi thế lớn hơn cho Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Với tầm bắn lên tới 2.500km, Tomahawk sẽ giúp Ukraine mở rộng phạm vi tấn công tầm xa vào Nga, bởi tên lửa có thể vươn tới cả thành phố Moscow và St. Petersburg.

Nga thả kỷ lục 268 bom GBU trong một ngày

Quân đội Nga đã thả số lượng kỷ lục 268 quả bom dẫn đường (GBU) chỉ riêng trong ngày 17/10.

Theo trang Militarnyi, báo cáo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy trong ngày 17/10, 268 quả bom GBU đã được Nga phóng vào các vị trí của quân đội Ukraine và nhiều khu vực lân cận.

Phương tiện chính phóng GBU là máy bay ném bom Su-34. Những quả bom này được phóng từ khoảng cách an toàn, và cách xa khu vực phòng không của Ukraine.