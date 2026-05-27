Theo HĐXX cấp phúc thẩm, quan điểm của đại diện VKS về việc chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo là có cơ sở. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm (ATTP) được hưởng án treo.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) 16 năm 6 tháng tù (mức án sơ thẩm 20 năm tù); Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục ATTP) 12 năm tù (mức án sơ thẩm 15 năm tù) về cùng tội Nhận hối lộ.

Chồng của bị cáo Trần Việt Nga là Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 3 năm tù (mức án sơ thẩm là 5 năm tù).

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù treo đến 9 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, có 6 bị cáo không kháng cáo, HĐXX cấp phúc thẩm vẫn quyết định giảm cho họ từ 3-6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cơ sở để giảm án cho các bị cáo

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga giữ vai trò cao nhất, quyết định việc nhận tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ và tranh tụng tại tòa, tòa án nhận thấy, dù không được bị cáo Phong chỉ đạo thu tiền, nhưng bị cáo Nga biết được lãnh đạo cấp trên có chủ trương thu tiền của doanh nghiệp nên đã thực hiện theo.

“Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên để nhận tiền doanh nghiệp rồi chia nhau”, tòa án nhận định.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng các bị cáo phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa trách nhiệm các bị cáo theo giá trị số tiền đã đưa cho chuyên viên, lãnh đạo Cục. Bên cạnh đó, HĐXX cũng quyết định không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả…. Nhiều bị cáo có công lao, thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã được nộp vào ngân sách nhà nước, hậu quả vụ án cơ bản được khắc phục. Một số bị cáo còn tự nguyện nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả chung của vụ án do hành vi phạm tội gây ra, riêng bị cáo Phong đã nộp thêm 70 triệu đồng.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, qua xét hỏi tại phiên tòa, có thể thấy, chưa cần hình phạt tù thì bản thân nội tâm của các bị cáo, tinh thần, nỗi lòng của các bị cáo đã thể hiện sự ân hận, nỗi đau, sự trừng phạt đối với mỗi người.

Cáo buộc trước đó cho rằng, từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Bị cáo Phong phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng với vai trò lãnh đạo. Bị cáo Trần Việt Nga chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 12,7 tỷ đồng.