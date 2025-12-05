Phái đoàn Mỹ đàm phán với Tổng thống Putin và các quan chức Nga về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ảnh: Kremlin.ru

Theo hãng tin TASS và tờ The New York Times, một trong 4 phần của kế hoạch có liên quan tới vấn đề chủ quyền của Ukraine. Ba phần còn lại liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ, hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ hậu xung đột ở Ukraine, an ninh châu Âu...

Một số nguồn tin nắm được tình hình hội đàm Nga - Mỹ nói với báo The New York Times rằng, các cuộc đàm phán về 4 phần trên sẽ diễn ra song song.

Kế hoạch hòa bình ban đầu do Mỹ đưa ra gồm 28 điểm nhưng phần lớn không được Ukraine và châu Âu chấp nhận. Do đó, các đề xuất đã được sửa đổi. Tuy nhiên, sau đó Nga lại không đồng ý. Tổng thống Putin cho biết đã bác bỏ một phần kế hoạch, đồng thời nhắc lại rằng các đề xuất mới nhất phải dựa trên các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage ngày 15/8. Theo đó, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và Novorossiya bất kể bằng biện pháp quân sự hay thông qua các con đường khác.

Ông Putin xác nhận, kế hoạch hòa bình của Mỹ hiện có 27 điểm, được chia làm 4 phần.

Cuộc họp kéo dài 5 giờ giữa đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Trump - Jared Kushner và Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin hôm 2/12 là cuộc gặp dài nhất giữa Mỹ và Nga để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Trợ lý của người đứng đầu nước Nga Yuri Ushakov nói, hai bên chưa đạt thỏa hiệp nhưng sẵn sàng tiếp tục bàn bạc.

Nghiên cứu viên hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học MGIMO Nikolay Silayev mô tả 4 phần trong kế hoạch của Mỹ chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy. Chuyên gia này cho biết thêm, Mỹ đã tái khẳng định cam kết tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột, không chỉ là lệnh ngừng bắn và hiện tại "bóng đang ở trong sân của Ukraine".

Ông Silayev giải thích, phía Mỹ có tầm nhìn riêng về tình hình chiến sự ở Ukraine và đồng ý rằng mọi việc đang diễn ra không thuận lợi cho Kiev.