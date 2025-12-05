Theo đài RT, sáng nay (5/12), nhiều hãng truyền thông Nga đã công bố đoạn phim về tòa nhà cao 145m ở trung tâm Grozny, Chechnya, miền nam Nga bị hư hại. Lửa cháy ở một phần của tòa nhà, nhiều cửa sổ bị phá hỏng. Theo các video lan truyền, hiện trường tấn công là các tầng giữa tòa nhà.

Chính quyền địa phương chưa bình luận hay đưa ra con số thương vong do vụ tấn công gây ra. Tuy nhiên, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga xác nhận, vụ tấn công do một UAV của Ukraine thực hiện.

Video: RT

Trước đó, tờ Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Nga cho hay, UAV của Ukraine đã tấn công cảng biển Temryuk ở vùng Krasnodar và nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của nước này trong các cuộc tập kích vào đêm 4/12, rạng sáng 5/12.

Sở chỉ huy Tác chiến vùng Krasnodar cho hay, cảng Temryuk bị hư hại nhưng không có thương vong do tất cả các nhân viên đã được sơ tán. Cảng Temryuk là một cơ sở quan trọng của Nga ở biển Azov. Cảng này chuyên tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Nơi đây cũng có một cơ sở khí hóa lỏng lớn.

Cũng trong đêm 4/12, người dân thành phố Syzran thuộc tỉnh Samara đã báo cáo về các vụ nổ tại nhà máy lọc dầu địa phương. Sergey Volodchenkov, Thị trưởng Syzran đã xác nhận thông tin UAV tấn công vào thành phố nhưng không nêu tên mục tiêu.

Nhà máy lọc dầu Syzran, nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 700km, được khánh thành vào năm 1942 và thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Nga Rosneft. Nhà máy có công suất xử lý hàng năm là 8,5 triệu tấn và từng là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.