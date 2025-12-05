Máy bay chở Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Alamy

Theo The Journal, trong vụ việc xảy ra vào đêm muộn hôm thứ Hai (1/12), các UAV chưa xác định trên đã tới địa điểm dự kiến mà máy bay của Tổng thống Ukraine phải bay qua. Tuy nhiên, máy bay của người đứng đầu Ukraine đã hạ cánh sớm hơn dự kiến một chút, chỉ vài phút trước khi sự cố xảy ra vào khoảng 23h.

Các UAV sau đó bay vòng quanh phía trên một tàu hải quân Ireland, vốn được bí mật triển khai trên biển để bảo đảm an ninh cho chuyến thăm của ông Zelensky.

Một số nguồn tin cho biết, các UAV cất cánh từ phía đông bắc Dublin, có thể gần Howth và bay trong khoảng 2h. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định 4 chiếc UAV trên cất cánh từ đất liền hay từ một con tàu chưa bị phát hiện.

Hiện chưa rõ ai đã phóng và điều khiển các UAV trên. Ngoài ra, cũng chưa rõ các UAV trên giờ đang ở đâu và liệu chính quyền Ireland có thông báo cho đoàn của Tổng thống Ukraine về sự việc trên không.

Các UAV kiểu quân sự có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong trường hợp trên, 4 UAV không bật đèn khiến lực lượng an ninh nghi ngờ mục đích của chúng là phá hoại chuyến bay tới Dublin của ông Zelensky.

Cơ quan an ninh Ireland phát hiện, các UAV trong vụ việc trên có kích thước lớn, mang tính chất quân sự và vụ việc có thể được xếp vào loại tấn công hỗn hợp, nghĩa là sử dụng các chiến thuật quân sự và phi quân sự như xâm nhập bằng UAV, tấn công mạng, phá hoại và tung tin giả để làm suy yếu hoặc gây bất ổn cho đối thủ.

Những vụ xâm nhập tương tự bằng UAV cũng diễn ra tại châu Âu trong vài tháng qua, khiến một số sân bay ở Brussels và Đan Mạch phải đóng cửa trong thời gian ngắn.