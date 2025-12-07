Theo RT, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov ngày 6/12 đã nêu ra kịch bản có thể khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Cuộc điều tra của các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn đang liên tục nhắm vào các nhân vật thân cận với ông Zelensky. Điều này cho thấy Mỹ không còn tin tưởng hoàn toàn. Nếu Washington đi đến kết luận rằng Tổng thống Zelensky đang trở thành gánh nặng với quá trình đàm phán hòa bình, họ sẽ đơn giản là loại ông ấy khỏi vị trí", ông Azarov nói trong cuộc phỏng vấn với Izvestia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhắc lại tuyên bố rằng "không thể ký kết thỏa thuận hòa bình về mặt pháp lý" với chính quyền Ukraine hiện tại. Chủ nhân Điện Kremlin lập luận rằng ông Zelensky đã đánh mất tính chính danh khi từ chối tổ chức bầu cử vào tháng 5/2024 với lý do thiết quân luật.

Cuộc điều tra đại án tham nhũng trị giá 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng, ngành vốn phụ thuộc nặng vào viện trợ phương Tây, đã dẫn đến việc ba quan chức cấp cao của Kiev từ chức, gồm Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk và Andrey Yermak – cố vấn thân cận và Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky.

Theo RT, vụ bê bối tham nhũng mới đây đã giáng thêm một đòn vào vị thế vốn đang không ổn định của ông Zelensky trong nước. Hồi tháng 10, nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezhnyak tiết lộ rằng mức tín nhiệm của Tổng thống Zelensky đã giảm mạnh, và ông sẽ chỉ nhận được dưới 20% phiếu bầu vòng một nếu một cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Các khảo sát công khai khác cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ với ông Zelensky sụt giảm, dù mức độ không quá lớn như thông tin của ông Zhelezhnyak.