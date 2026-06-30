Ngày 30/6, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện đầy xúc động về việc lực lượng CSGT kịp thời hỗ trợ một cháu bé gặp tai nạn nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu. Hành động nhanh chóng và đầy trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

Lực lượng CSGT tại Quảng Ninh hỗ trợ gia đình cháu bé tới phòng cấp cứu. Ảnh: Đội CSGT Đường bộ số 2

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 28/6 tại khu du lịch Bãi Cháy.

Thời điểm này, tổ công tác đang làm nhiệm vụ điều tiết, chống ùn tắc giao thông thì một cặp vợ chồng hốt hoảng chạy đến nhờ giúp đỡ. Người mẹ cho biết con gái vừa bị ngã từ trên cao xuống, va đầu vào vật cứng, chảy nhiều máu và cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Đội CSGT Đường bộ số 2

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường, đưa cháu bé đến Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu kịp thời.

Qua xác minh, cháu bé là Nguyễn Thị Yến N. (SN 2022), con của chị Lê Tú L. và anh Nguyễn Quốc C. (SN 1990), du khách đến từ tỉnh Phú Thọ.

Theo chia sẻ của chị L., gia đình đi du lịch theo đoàn và đến Quảng Ninh từ trưa 26/6. Trong quá trình vui chơi, cháu N. không may bị ngã từ trên cao, va đầu mạnh vào vật cứng, có dấu hiệu nứt hộp sọ và chảy nhiều máu.

Hiện cháu vẫn đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy theo dõi, điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe đang có những chuyển biến tích cực.

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