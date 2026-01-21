Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Adam Walton

Dù được đánh giá cao hơn, Alcaraz đã có màn khởi đầu đầy thử thách trước Yannick Hanfmann. Kịch bản căng thẳng từng xuất hiện ở lần gặp đầu tiên năm 2019 tiếp tục lặp lại, khi Hanfmann nhập cuộc đầy tự tin và sớm giành break ở ván 4 nhờ một lỗi kép của Alcaraz.

Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại thế trận bằng việc đòi lại break ngay sau đó. Set 1 buộc phải bước vào loạt tie-break, nơi Hanfmann chơi ngang ngửa cho đến thời điểm then chốt. Ở tỷ số 4-4, Alcaraz tận dụng tốt mini-break trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 7-4.

Alcaraz chỉ gặp khó khăn trong set 1 - Ảnh: AO

Cởi bỏ áp lực tâm lý, Alcaraz thi đấu ổn định hơn trong set 2. Chỉ cần một break duy nhất, anh giành chiến thắng 6-4 bằng cú trái tay chính xác ở những thời khắc quyết định.

Sang set 3, Alcaraz hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù Hanfmann nỗ lực bám đuổi và có tới bốn cơ hội break ở ván 8, tay vợt người Đức đều bỏ lỡ. Alcaraz tận dụng hai break quan trọng để khép lại set đấu 6-2, kết thúc trận sau 2 giờ 46 phút.

Ở vòng 3 Australian Open, Alcaraz sẽ chạm trán người thắng trong cặp Michael Zhang – Corentin Moutet, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu.