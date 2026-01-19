Video cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch cầu hôn thành công Hoa khôi bóng chuyền Nguyệt Anh:

Tối 18/1, chủ công  Phạm Thị Nguyệt Anh đăng tải hình ảnh cô tham dự lễ cưới của em gái. 
Tay đập CLB Binh chủng Thông tin viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng hạnh phúc cô em gái bé bỏng của tôi"...
Cũng trong tối 18/1, Nguyệt Anh đăng video mình được cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch cầu hôn. Dĩ nhiên cô nàng nói "em đồng ý" khi cặp đôi có nhiều năm yêu nhau.
Nguyệt Anh sinh năm 1998, còn Quách Công Lịch sinh năm 1993, là người dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nguyệt Anh và Công Lịch bắt đầu công khai hẹn hò từ đầu năm 2024.
Nguyệt Anh là cái tên không xa lạ trong làng bóng chuyền Việt Nam.
Không chỉ chơi bóng chuyền hay, chủ công 28 tuổi còn là gương mặt quen thuộc của nhiều hãng thời trang.
Sở hữu chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt xinh đẹp, tay đập quê Quảng Trị luôn trở thành tâm điểm. Cô là đội trưởng CLB Binh chủng Thông tin, từng có nhiều năm được khoác áo ĐTQG.
Mạnh mẽ khi thi đấu, còn ngoài đời nữ chủ công CLB Binh chủng Thông tin là một cô gái nữ tính. 
Cô có phong cách thời trang trẻ trung, cá tính.
9X càng trở nên xinh đẹp trong bộ quân phục.
Sau lễ cưới của Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Trinh... làng bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị được chúc mừng chủ công Nguyệt Anh lên xe hoa.

Ảnh: FBNV