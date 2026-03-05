Tối 5/3, CAS chính thức bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận. Trong thông báo của mình, CAS xác nhận FAM có hành vi làm sai lệch hồ sơ nhập tịch và giấy tờ đủ điều kiện thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Vì vậy, các cầu thủ nhập tịch này vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng, giống như quyết định trước đó của FIFA. Hồi tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu làm giả để nhập tịch 7 cầu thủ là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

CAS giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia.

Sau đó FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), còn mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và bị phạt 2.000 franc. FAM kháng cáo lên FIFA nhưng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới bác kháng cáo, và lần này CAS cũng đưa ra phán quyết tương tự.

CAS không trực tiếp phán quyết kết quả các trận đấu mà các cầu thủ này tham gia. Tuy nhiên, việc xác nhận hành vi vi phạm cũng đồng nghĩa với việc quyết định kỷ luật tiếp theo từ AFC - đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027, có thể được đưa ra trong ít ngày tới.

Như vậy, khả năng rất cao Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam, ở trận thắng 4-0 lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, Malaysia cũng bị xử thua ở trận thắng Nepal. Với việc đội bóng này bị mất 6 điểm, ngôi đầu và tấm vé đi tiếp thuộc về tuyển Việt Nam.