Nhận lời mời của LĐBĐ Trung Quốc, U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại thành phố Tây An (Trung Quốc). Giải đấu năm nay có chất lượng cao với sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Như vậy, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có cơ hội đòi nợ đối thủ. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31/3.

U23 Việt Nam sắp gặp lại U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của VFF nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho ĐTQG, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới mục tiêu chuẩn bị nhân sự cho Asian Games 2026.

Do HLV Kim Sang Sik bận việc ở tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và tiếp đón Malaysia, HLV Kim Sang Sik sẽ giao đội U23 Việt Nam cho trợ lý, nhiều khả năng là ông Đinh Hồng Vinh.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026

Ngày 25/3

14:00: Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên

18:35: Trung Quốc vs Thái Lan

Ngày 28/3

14:00: Thái Lan vs Việt Nam

18:35: Trung Quốc vs CHDCND Triều Tiên

Ngày 31/3

14:00: CHDCND Triều Tiên vs Thái Lan

18:35: Trung Quốc vs Việt Nam