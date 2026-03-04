Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước Ấn Độ trong trận ra quân VCK Asian Cup nữ 2026. Với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò HLV Mai Đức Chung tự tin hơn rất nhiều trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đây là trận đấu giữa hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn khi giành chiến thắng. Kết quả này là động lực rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước.

Tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại VCK Asian Cup nữ 2026.

“Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, chúng tôi không hề nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo. Tôi cũng muốn khẳng định tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ.

Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Đội thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”.

Tuyển nữ Việt Nam từng có 2 trận thắng dễ khi đối đầu với Ấn Độ trong quá khứ, nhưng lần này gặp rất nhiều khó khăn. HLV Mai Đức Chung lý giải: "Bất lợi của chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ Tết, các cầu thủ chủ yếu tập luyện, không có nhiều trận thi đấu cọ xát, vì vậy cảm giác thi đấu ở trận mở màn chưa thực sự tốt”.

HLV Mai Đức Chung khen ngợi tinh thần các học trò.

Trong khi đó, cầu thủ ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam là Vạn Sự nói: "Tuyển nữ Việt Nam thi đấu với hơn 200% sức lực. Ban huấn luyện xây dựng đấu pháp hợp lý giúp đội có được kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy ra, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian vẫn còn và cần nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Ở trận tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3).

Video tuyển nữ Việt Nam 2-1 Ấn Độ (Nguồn TV360):