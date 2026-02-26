Hơn 1 tháng sau khi VCK U23 châu Á 2026 khép lại, AFC công bố án phạt với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Theo đó, chân sút U23 Việt Nam phải nộp phạt 1.000 USD và bị đình chỉ thi đấu 2 trận (bao gồm 1 trận thẻ đỏ trực tiếp và 1 trận phạt bổ sung).

Trước đó, trong trận tranh HCĐ U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (ngày 24/1), Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Dù thi đấu thiếu người nhưng U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường, giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu cân não.

Đình Bắc bị treo giò 2 trận sau tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Như vậy, Đình Bắc là cầu thủ thủ thứ 2 của U23 Việt Nam nhận án treo giò 2 trận từ AFC sau giải U23 châu Á 2026, cùng với trung vệ Lý Đức. Cả hai đều hết tuổi tham dự U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á kỳ tiếp theo, nên án phạt sẽ được tính cho cấp đội tuyển quốc gia, nếu được triệu tập.

Điều này đồng nghĩa với việc Đình Bắc và Lý Đức không thể góp mặt ở trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ngoài ra, cả hai cũng phải "ngồi chơi xơi nước" trong trận ra quân của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, diễn ra vào tháng 7 tới.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc thi đấu chói sáng, giành giải Vua phá lưới (4 bàn) cùng 2 danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng bảng và bàn thắng đẹp nhất giải.