Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trong số 4 dự án có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Các dự án vốn ngân sách đều là dự án chuyển tiếp theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh hồ Rẻ Quạt và dự án Xây dựng sân chơi và bố trí trạm tuần tra tại các thửa đất sau giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hạ Đình.

Trong đó, tuyến đường Vành đai 2,5 được xem là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối các trục giao thông khu vực phía Tây Nam Thủ đô, góp phần giảm tải cho nhiều tuyến đường nội đô đang thường xuyên ùn tắc.

Thi công, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Khương Đình (Ảnh: Đình Hiếu)

Bên cạnh các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách là Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình. Đây là dự án đã được triển khai thủ tục từ nhiều năm trước nhưng kéo dài và mới được điều chỉnh tiến độ.

Theo hồ sơ, dự án được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư tại Quyết định số 2076 (ngày 6/8/2013).

Sau đó, năm 2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Đến tháng 12/2015, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Hạ Đình.

Mới đây nhất, tháng 6/2025, UBND quận Thanh Xuân (cũ) ban hành quyết định số 1806 về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án này.