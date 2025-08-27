Cậu bé trên bắt đầu cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Người chủ cửa hàng bán 3 gói mì cho cậu bé đã bị thẩm vấn vì cơ quan chức năng lo ngại sản phẩm có thể không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cùng với khám nghiệm tử thi khẳng định bệnh nhi không bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong được cho là tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính, xuất phát từ việc ăn một lượng lớn mì sống trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia đã đưa ra các cảnh báo về thói quen ăn mì sống. Ảnh minh họa: Ban Mai

Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông ở Ai Cập. Nhiều ý kiến kêu gọi cần có quy định nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là các loại chứa nhiều phụ gia. Những năm gần đây, thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, bánh kẹo và mì ăn liền thường xuyên bị chỉ trích vì những nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe. Hàng chục nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các thực phẩm đó với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, béo phì và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Xu hướng ăn mì sống không phải là điều mới. Trong nhiều năm qua, trên các nền tảng mạng xã hội, “thử thách ăn mì sống” từng gây sốt, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người coi đây là một món ăn vặt nhanh gọn, giòn rụm, thậm chí có hương vị hấp dẫn khi rắc gói gia vị đi kèm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhiều lần cảnh báo nguy cơ của hành động trên. Ăn mì sống có thể gây mất nước nghiêm trọng và tắc nghẽn đường ruột.

Thói quen tiêu thụ mì ăn liền nói chung cũng có nhiều rủi ro sức khỏe. Một gói mì thông thường có thể chứa tới 1,3g natri - hơn một nửa lượng natri mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên tiêu thụ mỗi ngày (2g). Việc hấp thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể gây áp lực lớn lên tim và thận, dẫn đến các bệnh về tim mạch và tăng huyết áp.

Một nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc cho thấy, những người ăn mì ăn liền thường xuyên - hơn hai lần mỗi tuần - có nguy cơ cao mắc hội chứng chuyển hóa. Đây là một nhóm các rối loạn bao gồm béo bụng, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu và huyết áp cao, tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường.

Theo bài viết đăng trên The Conversation của Giáo sư Lauren Ball (Đại học Queensland) và Tiến sĩ Emily Burch (Đại học Southern Cross, Australia), dùng nhiều mì ăn liền còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Nguyên nhân là mì ăn liền chủ yếu được làm từ bột mì tinh chế chứ không phải ngũ cốc nguyên hạt, nên rất ít chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phòng ngừa táo bón.