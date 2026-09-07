Cầu mới được xây dựng nối liền Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga với Tumangang ở Triều Tiên. Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga.

Cây cầu được xây dựng tại khu vực biên giới hẻo lánh, thưa dân và chỉ cách bờ biển vài kilomet.

Theo báo Guardian, phát biểu qua video tại lễ khánh thành cây cầu hôm nay (7/9), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết cầu mới sẽ thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch, đồng thời tạo thêm việc làm. “Tôi tin rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông xuyên biên giới sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hơn nữa của hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa", ông Mishustin nói.

Hình ảnh do vệ tinh chụp ngày 22/4 cho thấy cây cầu mới được xây dựng, tạo thành tuyến đường bộ đầu tiên giữa Triều Tiên và Nga. Phía trên cầu đường bộ là cầu Hữu nghị, tuyến đường sắt duy nhất kết nối hai nước.

Cây cầu đường bộ được đặt theo tên sĩ quan Liên Xô Yakov Novichenko, người được ghi nhận đã cứu nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành trong một vụ ám sát. Sau lễ khánh thành, các đoàn xe từ hai phía đã lần lượt chạy qua cầu.

Nga và Triều Tiên đã được kết nối bằng một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tumen cùng các chuyến bay thường lệ giữa Vladivostok và Bình Nhưỡng.

Các quan chức ở Moscow và Bình Nhưỡng đã quảng bá Triều Tiên như một điểm đến nghỉ dưỡng mới kể từ khi nước này mở cửa trở lại với du khách Nga vào năm 2024. Hàng nghìn người Nga đã đến thăm các khu nghỉ dưỡng ven biển và các khu trượt tuyết mới mở tại đây kể từ thời điểm đó.