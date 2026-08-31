Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 31/8 đã lên án cuộc tập chung hải quân giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng 9, mô tả đây là "mối đe dọa" với Bình Nhưỡng.

"Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung đa miền 'Lưỡi gươm tự do' giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, động thái được xem là mối đe dọa đối với Triều Tiên cũng như các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian gần đây, Washington cũng liên tục thực hiện các hoạt động do thám trên không cùng nhiều hành vi khiêu khích quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói.

Một cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cũng theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện lập trường "thù địch bất biến'. Vì lẽ đó, việc Bình Nhưỡng duy trì vị kho vũ khí hạt nhân là "lựa chọn có trách nhiệm và đúng đắn nhất nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực".

"Chính sách thù địch dai dẳng của Mỹ với Triều Tiên vẫn không thay đổi, việc chờ đợi vào bất kỳ khả năng giảm leo thang nào trong khu vực là vô nghĩa. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân là sự bảo đảm tuyệt đối cho việc bảo vệ chủ quyền", phía Triều Tiên nhấn mạnh.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington vừa hoàn tất cuộc tập trận thường niên quy mô lớn "Lá chắn tự do Ulchi". Theo kế hoạch dự kiến, Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận chung 3 bên "Lưỡi gươm tự do" từ ngày 7 - 11/9 tại vùng biển phía đông và phía nam đảo Jeju.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện thiện chí muốn gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, thậm chí còn cắt giảm quy mô các đợt tập tận chung với Hàn Quốc. Tuy vậy, Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa có động thái đáp lại Mỹ.