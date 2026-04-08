Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đưa 13 bị cáo trong vụ án Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn (SN 1989, ở phường Hà Đông, Hà Nội) có quen biết đối tượng Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc).

Đến khoảng cuối năm 2022, A Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế chiếm đoạt được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to phone” và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Sau khi nhận lời đồng ý, Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng cách sử dụng những điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa, đăng nhập vào tài khoản Icloud rồi nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.

Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu Iphone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Bị cáo liên hệ và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua. Sau đó, A Tang gọi video call trực tiếp cho Tuấn để đọc các thông tin thẻ Visa để Tuấn nhập vào các điện thoại.

Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập vào. Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự giám sát của A Tang.

Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang số USDT tương đương với 70% số tiền rút được. Tuấn trả cho người thuê máy POS từ 10-25% số tiền rút được. Số tiền còn lại bị cáo Tuấn hưởng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2-10/2023, Lê Văn Tuấn đã cùng các bị cáo khác chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, ngoài A Tang, Tuấn còn kết hợp với một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa, được tổng số hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu đồng nhờ bị cáo Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang.

Chủ doanh nghiệp cùng tham gia phạm tội

Trong số những người bị đưa ra xét xử cùng Tuấn có bị cáo Chu Thị Thu Hường (SN 1995, ở Thái Nguyên). Hường thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký mở tài khoản “Tap to Phone”.

Khoảng đầu năm 2023, Hường đang sống chung với bạn trai là bị cáo Vũ Đình Định (SN 1987, ở Hưng Yên). Thời điểm đó, Tuấn liên hệ với Định nhờ tìm nguồn cấp tài khoản “Tap to Phone” để Tuấn quẹt thẻ thanh toán lấy tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Định đã bàn với bạn gái để Hường đứng ra đăng ký tài khoản “Tap to Phone” nhằm hưởng lợi từ 12-15% tổng số tiền rút được.

Cáo trạng cho rằng, dù công ty của Hường không có hoạt động kinh doanh trên tài khoản “Tap to Phone” và bị cáo này biết rõ các giao dịch trên “Tap to Phone” là giao dịch khống, nhưng vì “mờ mắt” trước số tiền lợi nhuận mà Tuấn hứa trả cho nên Hường đã đồng ý.

Từ ngày 8/2- 18/3/2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn 1 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Hường chuyển cho Tuấn 834 triệu đồng, giữ lại 15% số tiền mà Hường và Định được hưởng.

Sau khi xem xét, chiều 8/4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án 17 năm tù; Hường và Định lần lượt nhận án 8 và 12 năm tù giam. Các bị cáo khác bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù.