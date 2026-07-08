Lionel Messi tiếp tục gây chú ý, nhưng lần này là theo cách không mong muốn. Anh vừa sút hỏng quả phạt đền thứ hai ở giải đấu năm nay, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bỏ lỡ 2 quả penalty trong cùng một kỳ World Cup.

Siêu sao 39 tuổi không thể đánh bại thủ thành Mostafa Shobeir trên chấm 11m ở phút 20. Người gác đền Ai Cập đoán đúng hướng và xuất sắc cản phá cú dứt điểm từ chân Messi.

Messi không thắng được thủ môn Shobeir trên chấm 11m - Ảnh chụp màn hình

Trước đó không lâu, tiền đạo người Argentina cũng đá hỏng một quả phạt đền khác, trong chiến thắng trước tuyển Áo tại vòng bảng.

Trên kênh ITV, bình luận viên Jon Champion thừa nhận, đây là "kỷ lục World Cup không ai mong muốn", đối với chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng.

Theo thống kê, Messi đã thực hiện 150 quả phạt đền trong sự nghiệp nhưng bỏ lỡ tới 34 lần, đạt tỷ lệ thành công khoảng 77%.

Đáng chú ý, anh sút hỏng một nửa số quả penalty từng thực hiện tại các kỳ World Cup, khi 4/8 lần gần nhất trên chấm 11m ở sân chơi lớn nhất hành tinh không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Argentina rất cần bàn thắng từ người đội trưởng của mình, bởi họ bị dẫn trước sau pha đánh đầu mở tỷ số của trung vệ Yasser Ibrahim.

Đây tiếp tục là trận cầu đầy khó khăn của nhà ĐKVĐ Thế giới. Trước đó, tại vòng 1/16, thầy trò HLV Lionel Scaloni cũng phải rất vất vả mới vượt qua hiện tượng Cape Verde.