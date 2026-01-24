Ngoài vị trí thứ ba tại giải U23 châu Á 2026, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng giúp U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

U23 Việt Nam lần đầu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau 9 trận chỉ thua (6) và hòa (3) - 6 chính thức và 3 giao hữu. Nếu chỉ tính các trận chính thức, U23 Việt Nam từng thua 0-2 ở vòng bảng Asiad 2006, cũng với tỷ số 0-2 ở vòng loại U23 châu Á 2012, hai lần thua 1-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2017 và vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết Asiad 2018. Trận hòa duy nhất (1-1) của U23 Việt Nam là tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba ở giải châu lục, sau thất bại 2-4 của đội U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 và trận thua luân lưu UAE tại Asiad 2018 của đội Olympic Việt Nam.

Đáng chú ý, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là trận thắng thứ 11 (tính cả luân lưu) của U23 Việt Nam qua 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á. Con số này vượt xa Thái Lan (3 trận thắng), Indonesia (3), Malaysia (1), Myanmar (0). Như vậy, tính tổng các số trận thắng của các đội Đông Nam Á trong lịch sử tham dự giải U23 châu Á cũng chưa bằng U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ. Ảnh: AFC

Cũng tại VCK U23 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 6 trận, vượt qua thành tích 8 bàn của thầy trò HLV Park Hang Seo tại chiến tích Thường Châu năm 2018, qua đó xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Với tấm HCĐ VCK U23 châu Á 2026 và HCB năm 2018, U23 Việt Nam là đội thứ 6 châu Á từng ít nhất 2 lần giành huy chương, sau U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq. Tại Đông Nam Á, ngoài U23 Việt Nam chỉ có U23 Indonesia từng lọt vào tốp 4 châu Á, nhưng thua trận tranh hạng ba.

