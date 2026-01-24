Theo cách nhìn của truyền thông Thái Lan, chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 không đơn thuần là một kết quả.

Với các tờ báo thể thao xứ Chùa vàng, đó là màn trình diễn đỉnh cao về bản lĩnh, tinh thần thép và khả năng vượt qua nghịch cảnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Quốc Việt có trận đấu nổi bật. Ảnh: AFC

“Những chiến binh Sao Vàng thăng hoa! U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc trên chấm luân lưu, giành hạng Ba châu Á”, tờ Siam Sport chạy dòng tít.

Siam Sport viết: “U23 Việt Nam dù phải thi đấu với 10 người nhưng vẫn không bỏ cuộc, chiến đấu kiên cường đến loạt sút luân lưu.

Ở đó, các học trò HLV Kim Sang Sik thể hiện bản lĩnh vượt trội để đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6, qua đó giành hạng Ba U23 châu Á 2026. Trước đó, hai đội hòa 2-2 trong 120 phút”.

Theo tờ báo hàng đầu Thái Lan, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế không được đánh giá cao so với U23 Hàn Quốc – đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Á. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại cho thấy điều ngược lại.

“U23 Hàn Quốc tấn công nhiều hơn, nhưng U23 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số từ một pha phản công nhanh. Đình Bắc chuyền bóng thuận lợi để Quốc Việt dứt điểm đẹp mắt.

Hiệp 2, U23 Hàn Quốc gia tăng sức ép và gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, U23 Việt Nam khiến đối thủ choáng váng, khi Đình Bắc đá phạt trực tiếp tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Phút 86, chính Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ, U23 Việt Nam thi đấu với 10 người. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ 7, khi U23 Hàn gỡ hòa 2-2.

U23 Việt Nam chiến thắng đầy cảm xúc. Ảnh: AFC

Không có bàn thắng sau 2 hiệp phụ, trận đấu bước vào luân lưu. U23 Việt Nam thể hiện sự lạnh lùng và chính xác, thắng 7-6 để giành hạng Ba U23 Asian Cup 2026 một cách đầy cảm xúc”.

Tờ Thai Rath cũng nhấn mạnh đến bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần thép của U23 Việt Nam khi vượt qua U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu.

“Sau 120 phút kịch tính với kết quả 2-2, U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và độ chính xác, giành chiến thắng 7-6 trên loạt đá luân lưu trước U23 Hàn Quốc, xuất sắc giành hạng Ba châu Á 2026”.

Thành tích hạng Ba U23 châu Á 2026 giúp U23 Việt Nam có lợi thế trong quá trình bốc thăm U23 châu Á 2028, giải đấu phân định suất dự Olympic Los Angeles 2028.

