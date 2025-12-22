Mặc dù chơi tốt trong phần lớn thời gian trước Aston Villa, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đội bóng của Ruben Amorim vẫn bị đánh bại bởi 2 pha xử lý xuất sắc của Morgan Rogers.

Kết quả thất vọng biến Ugarte trở thành "vật tế thần" trong con mắt CĐV MU. Một người dùng trên X viết: "Lời nguyền Ugarte lại giáng xuống".

Fan hâm mộ khác thì nhận xét: "Đã 7 trận anh ấy đã chính và đội nhà đều thua. Chẳng còn gì để nói..."

Ugarte (phải) mang đến vận xui cho MU - Ảnh: PA

Số liệu thống kê càng củng cố thêm nỗi lo lắng cho fan Red Devils. Thành tích gần đây của MU lúc Ugarte xuất hiện trên sân thực sự thảm hại (thắng 0, hòa 1, thua 8 trận).

Chuyện Ugarte có mặt trong đội hình xuất phát trên sân Villa Park là do Casemiro bị treo giò, còn tài năng trẻ Kobbie Mainoo bị chấn thương.

Vòng trước, Mainoo vào sân thay người trước Bournemouth lúc Quỷ đỏ bị dẫn 2-3 và lập tức tạo nên sự khác biệt.

Có khán giả đã chỉ ra điều này: "Mainoo xuất hiện và chúng ta cùng nhau lội ngược dòng. Anh ấy là hình ảnh trái ngược với Ugarte."

Tuy nhiên, đến chuyến làm khách Villa Park, chấn thương bất ngờ của Mainoo khiến HLV Amorim không còn lựa chọn nào khác ngoài chàng tuyển thủ Uruguay.

Được biết, MU từng trả PSG 42 triệu bảng để có được sự phục vụ của Ugarte từ PSG hè năm 2024, sau khi để MacTominay gia nhập Napoli với giá 25 triệu bảng.