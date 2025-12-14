Kết quả bóng đá hôm nay 14/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Premier League, AFC
|Kết quả
|Vòng 16
|13/12/2025 22:00:00
|Chelsea 2 - 0 Everton
|13/12/2025 22:00:00
|Liverpool 2 - 0 Brighton
|14/12/2025 00:30:00
|Burnley 2 - 3 Fulham
|14/12/2025 03:00:00
|Arsenal 2 - 1 Wolves
Tái xuất sau chấn thương, Cole Palmer lập tức ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước đối thủ khó chịu Everton.
Mohamed Salah trở lại sau lùm xùm và có ngay đường kiến tạo để Ekitike xé lưới Brighton, trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trên sân Anfield.
