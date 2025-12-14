resources_premierleague_pulselive_com 2251126571 (2).jpg
Arsenal nhập cuộc hứng khởi, với Timber tung ra cú dứt điểm đầu tiên
G8E5qLEXsAUmXK6.jpg
Chủ công Gyokeres luôn bị theo sát nên chưa thể hiện được nhiều
resources_premierleague_pulselive_com 2251126571 (1).jpg
Cơ hội ngon ăn của Martinelli cuối hiệp một bị bỏ qua
G8E5_MUWAAIzAiE.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
resources_premierleague_pulselive_com 2251126571.jpg
Qua giờ giải lao, Arsenal lại tràn lên tấn công mạnh mẽ
resources_premierleague_pulselive_com 2251148616 (2).jpg
Nỗ lực của họ được đền đáp phút 70, khi cú đá phạt góc của Saka trúng cột dọc đập vào người thủ thành Johnstone bay vào lưới
resources_premierleague_pulselive_com 2251148616.jpg
Đến phút 90, Wolves bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ cú đánh đầu của Arokodare
G8FN V3WoAUx9Vw.jpg
Tuy nhiên, niềm vui của cầu thủ đội khách chỉ kéo dài 4 phút
G8FN_vRXkAEG 6K.jpg
Saka tạt vào từ cánh trái, hướng đến Gabriel Jesus. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ Mosquera đánh đầu đốt lưới nhà
G8FLaeCX0AESfMG.jpg
Saka và các đồng đội ăn mừng phấn khích
G8FOskeWEAEu6W9.jpg
Arsenal vượt lên ở thời khắc quyết định
G8FLFZNXkAcYtG9.jpg
Chiến thắng quan trọng giúp Pháo thủ gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Man City lên thành 5 điểm (chơi nhiều hơn một trận).

Nguồn ảnh: Premier League, AFC

Kết quả
Vòng 16
13/12/2025 22:00:00 Chelsea 2 - 0 Everton
13/12/2025 22:00:00 Liverpool 2 - 0 Brighton
14/12/2025 00:30:00 Burnley 2 - 3 Fulham
14/12/2025 03:00:00 Arsenal 2 - 1 Wolves
Kết quả bóng đá hôm nay 14/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.