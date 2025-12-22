Cúi đầu ở Villa Park

Giáng sinh đặc biệt với Aston Villa. Sau giai đoạn khởi đầu có phần chệch choạc, đội bóng của Unai Emery tìm lại phong độ tốt nhất khi đánh bại MU 2-1.

Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Aston Villa trên mọi đấu trường, thành tích tốt nhất của họ sau 111 năm, để tiếp tục gây sức ép lên Arsenal và Man City – hai đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

MU thi đấu bất ổn. Ảnh: PA

Ngược lại với niềm vui chiến thắng của Aston Villa là nỗi buồn MU. Thất bại tại Villa Park không chỉ là một trận thua nữa trong lịch thi đấu dày đặc trước Giáng sinh của Quỷ đỏ.

Trận thua này là lát cắt mới phơi bày đầy đủ những vấn đề mang tính hệ thống của MU mùa này. Trước một Aston Villa đang thăng hoa, đội bóng của Ruben Amorim tiếp tục cho thấy sự mong manh, rời rạc và thiếu nền tảng, những yếu tố khiến họ trượt dài thay vì hồi sinh.

Con số biết nói: MU chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất ở Premier League, bất chấp sự hiệu quả của Matheus Cunha trên hàng công.

Với 2 bàn thua mới nhất, MU thủng lưới đến 28 lần từ đầu mùa. Thống kê đặt Quỷ đỏ vào nhóm những hàng phòng ngự tệ nhất Premier League mùa này.

Với một đội bóng từng lấy sự chắc chắn và kỷ luật làm bản sắc, đó là sự sa sút mang tính báo động, không còn là tai nạn nhất thời.

Trước Aston Villa, kịch bản quen thuộc lại lặp lại. MU nhập cuộc không quá tệ, thậm chí là đội tạo ra những pha tiếp cận khung thành đầu tiên.

Nhưng cũng như nhiều trận đấu trước đó, những nỗ lực ấy thiếu độ chính xác, thiếu ý tưởng cuối cùng và nhanh chóng tan biến. Tệ hơn, chỉ cần vài khoảnh khắc mất tập trung, hàng thủ của họ lập tức trả giá.

Bàn mở tỷ số của Rogers ở phút 45 là ví dụ điển hình: một tình huống phòng ngự cá nhân yếu kém, không ai bọc lót, không ai áp sát đúng thời điểm. Một cú sút xoáy đẹp, nhưng được chính MU tạo điều kiện quá dễ dàng.

Cunha ghi bàn cũng không đủ giúp MU thức tỉnh. Ảnh: ManUtd

Bất ổn

Trong thời gian bù giờ của hiệp 1, Cash mắc sai lầm để Cunha ghi bàn gỡ hòa 1-1, MU cũng không tận dụng được đà tâm lý.

Sau giờ nghỉ, đội bóng thành Manchester lại sụp đổ giống như những gì người hâm mộ thấy trong thời gian gần đây.

MU của Ruben Amorim thiếu tổ chức, thiếu liên kết giữa các tuyến và đặc biệt là thiếu khả năng tự bảo vệ chính mình.

Bàn thua thứ 2, cũng do công Rogers, đến từ một tình huống bóng bật ra, điều lẽ ra phải được kiểm soát trong khu vực nguy hiểm, nhưng một lần nữa, các hậu vệ và tiền vệ MU phản ứng chậm chạp, thiếu quyết đoán.

Vấn đề của MU lúc này không nằm ở một cá nhân, mà là cấu trúc phòng ngự tập thể. Các trung vệ thường xuyên bị đặt vào thế một đối một không cần thiết. Hai biên dễ bị khai thác.

Khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ luôn hiện hữu. Khi đối thủ có tổ chức và biết cách tăng tốc đúng lúc, “Quỷ đỏ” gần như không có cơ chế tự vệ.

Ruben Amorim đến Old Trafford với danh tiếng của một HLV trẻ trung, hiện đại, giàu ý tưởng. Nhưng Premier League không cho phép thời gian thử nghiệm kéo dài.

Sau hơn một năm, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn chưa cho thấy một bộ khung phòng ngự ổn định, chưa định hình được cách pressing, càng chưa nói tới khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu khi bị dẫn bàn.

MU phòng ngự khá kém. Ảnh: PA

Có một vài thời điểm MU tạo được dấu ấn tích cực, nhưng mọi thứ lại trở về với sự bất ổn quen thuộc. Việc chỉ thắng 2/8 trận gần nhất là minh chứng.

Sự bất ổn của MU thể hiện rõ hơn qua hình ảnh Bryan Mbeumo. Là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất đội, trên mọi mặt trận (7) lẫn Ngoại hạng Anh (6), nhưng anh chỉ có 1 pha lập công trong 6 vòng đấu vừa qua.

Hệ thống mà Amorim triển khai không hiệu quả. Các cầu thủ không giữ được vị trí, thi đấu theo bản năng hơn là chiến thuật. Đó là lúc sai lầm nối tiếp sai lầm.

Thất bại trước Aston Villa vượt ra ngoài câu chuyện mất 3 điểm. Nó cho thấy MU không còn là một tập thể đủ sức cạnh tranh, thậm chí cho một vị trí châu Âu, nếu không giải quyết được bài toán phòng ngự.

Giáng sinh đến, năm mới cận kề, nhưng với MU, mùa đông ở Old Trafford vẫn lạnh lẽo và đầy hoài nghi.