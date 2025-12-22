Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Theo lịch thi đấu, Đình Bắc và các đồng đội lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1). Mục tiêu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu không quá khó với U23 Việt Nam, tuy nhiên cũng vẫn có những thách thức bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải giành được kết quả tốt nhất trước Jordan và Kyrgyzstan, còn trận gặp chủ nhà Saudi Arabia rất khó khăn.

U22 Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Ảnh: S.N

"Chúng tôi chuẩn bị ngay cho VCK U23 châu Á 2026 sau SEA Games. Tôi muốn các cầu thủ phải quên nhanh thành công tại SEA Games để hướng tới nhiệm vụ ở sân chơi châu lục", HLV Kim Sang Sik nói.

Cũng theo chiến lược gia người Hàn Quốc, tại VCK U23 châu Á 2026, không đội nào là dễ bị đánh bại cả. Tuy nhiên, bằng sự tự tin tích lũy ở các giải đấu vừa qua, U23 Việt Nam quyết giành kết quả tốt, mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng, sau đó tiến sâu vào giải.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, HLV Kim Sang Sik cho biết U23 Việt Nam buộc phải có những thay đổi so với những gì thể hiện ở SEA Games 33. Ngoài vấn đề nhân sự, U23 Việt Nam phải hoàn thiện về lối chơi, các kỹ năng, thể lực, tâm lý.

"Với những gì còn thiếu sót, chúng tôi cố gắng cải thiện thể lực, tinh thần chiến đấu và cách tổ chức lối chơi. Về mặt chiến thuật, sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 chỉ là một phần của bóng đá. Năng lực cầu thủ mới là yếu tố quyết định thành bại của trận đấu. Họ phải hoàn thiện kỹ năng, chuyền và dứt điểm thật chuẩn. Cứ bản thân mình phải tốt thì tập thể mới tốt được", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

U23 Việt Nam có hơn 10 ngày chuẩn bị cho VCK châu Á. HLV Kim Sang Sik tin tưởng các học trò của mình sẽ mang tới phiên bản mới cho hành trình tại sân chơi châu lục.

Ông yêu cầu các cầu thủ không được phép hài lòng với tấm HCV SEA Games hay các thành tích khác trong năm 2025, mà phải chơi hết khả năng ở các giải đấu đỉnh cao hơn so với sân chơi khu vực.

"Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp đối thủ mạnh. Thông qua các buổi họp phân tích chiến thuật, chúng tôi cải thiện thiếu sót để đá tốt hơn. Trước khi đi SEA Games, các cầu thủ gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan. Họ thể hiện tốt, nên tôi tin U23 Việt Nam chơi ổn ở VCK U23 châu Á 2026", HLV Kim Sang Sik nói.