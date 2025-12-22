Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17

23/12
03:00

 Fulham - Nottingham Forest

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17

23/12
03:00

 Athletic Bilbao - Espanyol

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

23/12
01:45

 Alverca - Porto

23/12
03:45

 Benfica - Famalicao

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17

22/12
21:00

 Istanbul Basaksehir - Gaziantep FK

23/12
00:00

Genclerbirligi - Trabzonspor

VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 14

22/12
23:00

 Panserraikos - Levadiakos

CAN CUP 2025 – VÒNG BẢNG

22/12
21:00

Mali - Zambia

23/12
00:00

Nam Phi - Angola

23/12
03:00

Ai Cập - Zimbabwe

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17

23h30 ngày 21/12: Aston Villa 2-1 MU (K+Sport1) 

Lịch thi đấu La Liga vòng 17

20h00 ngày 21/12: Girona 0-3 Atletico (SCTV15) 

22h15 ngày 21/12: Villarreal 0-2 Barcelona (SCTV22) 

00h30 ngày 22/12: Elche 4-0 Vallecano (SCTV15) 

03h00 ngày 22/12: Real Betis 4-0 Getafe (SCTV15) 

Lịch thi đấu Serie A vòng 16

18h30 ngày 21/12: Cagliari 2-2 Pisa 

21h00 ngày 21/12: Sassuolo 0-1 Torino 

00h00 ngày 22/12: Fiorentina 5-1 Udinese 

02h45 ngày 22/12: Genoa 0-1 Atalanta 

Lịch thi đấu Bundesliga vòng 15

21h30 ngày 21/12: Mainz 05 0-0 St. Pauli (TV360) 

23h30 ngày 21/12: FC Heidenheim 0-4 Munich Munich (TV360)

Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Myanmar, khép lại hành trình SEA Games 33 bằng màn trình diễn thuyết phục.