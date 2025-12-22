|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
23/12
|
Fulham - Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17
|
23/12
|
Athletic Bilbao - Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
23/12
|
Alverca - Porto
|
23/12
|
Benfica - Famalicao
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
|
22/12
|
Istanbul Basaksehir - Gaziantep FK
|
23/12
|
Genclerbirligi - Trabzonspor
|
VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 14
|
22/12
|
Panserraikos - Levadiakos
|
CAN CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
22/12
|
Mali - Zambia
|
23/12
|
Nam Phi - Angola
|
23/12
|
Ai Cập - Zimbabwe
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17
23h30 ngày 21/12: Aston Villa 2-1 MU (K+Sport1)
Lịch thi đấu La Liga vòng 17
20h00 ngày 21/12: Girona 0-3 Atletico (SCTV15)
22h15 ngày 21/12: Villarreal 0-2 Barcelona (SCTV22)
00h30 ngày 22/12: Elche 4-0 Vallecano (SCTV15)
03h00 ngày 22/12: Real Betis 4-0 Getafe (SCTV15)
Lịch thi đấu Serie A vòng 16
18h30 ngày 21/12: Cagliari 2-2 Pisa
21h00 ngày 21/12: Sassuolo 0-1 Torino
00h00 ngày 22/12: Fiorentina 5-1 Udinese
02h45 ngày 22/12: Genoa 0-1 Atalanta
Lịch thi đấu Bundesliga vòng 15
21h30 ngày 21/12: Mainz 05 0-0 St. Pauli (TV360)
23h30 ngày 21/12: FC Heidenheim 0-4 Munich Munich (TV360)
