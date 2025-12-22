Không khi ảm đạm bủa vây Ruben Amorim trước lễ Giáng sinh – thất bại kép trong chuyến làm khách Aston Villa, để thua 1-2 và đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương, phải rời sân sau hiệp 1.

Bruno Fernandes được cho phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Ảnh: ESPN UK

Thuyền trưởng người Bồ cập nhật tình hình: “Trong năm nay, nhất là ở thời điểm này, MU gặp nhiều vấn đề. Nhưng chúng tôi phải đối phó với điều đó.

Tôi nghĩ Bruno Fernandes gặp chấn thương mô mềm và phải nghỉ một thời gian. Chúng ta hãy chờ xem sao”.

Theo tờ Telegraph, tình hình khá tệ với tiền vệ người Bồ và MU: “Bruno Fernandes có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng sau khi dính chấn thương mô mềm, buộc anh phải rời sân ở hiệp 1 trong trận thua 1-2 của MU tại Villa Park”.

Nếu phải nghỉ cả tháng trời, không ngoại trừ Bruno Fernandes vắng mặt ở các trận đấu quan trọng của MU, đấu Brighton tại vòng 3 FA Cup cũng như derby Manchester, đấu Man City (17/1) và Arsenal (25/1).

Ruben Amorim ít có những ngày vui kể từ khi làm HLV trưởng MU vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Fabrizio Romano

Ruben Amorim phải rất khổ sở với tình cảnh hiện tại: mất 3 cầu thủ vì tham dự AFCON 2025 là Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui, trong khi Harry Maguire cùng De Light dính chấn thương, thêm Kobbie Mainoo và hơn cả là trụ cột Bruno Fernandes.

MU tuy có những cải thiện nhưng tình hình vẫn rất ảm đạm, khi chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 2), đang xếp thứ 7 trong BXH Ngoại hạng Anh sau 17 vòng đấu.

Chứng kiến đội nhà chơi trước Aston Villa, người hâm mộ MU chỉ trích dữ dội 2 cái tên và không muốn thấy họ thêm nữa. Đó là Manuel Ugarte và Leny Yoro, với những lời lẽ như "Ugarte không nên chơi thêm phút nào nữa cho MU", "Tôi không muốn thấy Ugarte trở lại đội", "Ugarte không nên còn là cầu thủ MU vào tháng 2/2026", "Chúng ta thua Aston Villa bởi 2 khoảnh khắc. Cả 2 lần đều là Yoro để cho Rogers có khoảng trống và thời gian để dùng chân thuận của mình", hay "Yoro lại phản ứng quá chậm",...