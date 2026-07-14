Tiền đạo 26 tuổi hẹn hò với Martina Hunter - người sở hữu hơn 60.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cặp đôi gắn bó nhiều tháng và từng xuất hiện cùng nhau trong kỳ nghỉ lãng mạn tại hòn đảo Ibiza.

Tuy nhiên, theo nhà báo Tây Ban Nha - Javi de Hoyos, mối quan hệ giữa Torres và Hunter vừa khép lại.

Ferran Torres và bạn gái đã đường ai nấy đi - Ảnh: Xmag

Ông tiết lộ: "Tôi trao đổi với những người thân cận của cả hai và họ xác nhận chuyện tình cảm đã kết thúc. Ferran đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong thời gian dự World Cup."

Dù chưa chính thức xác nhận chia tay, Torres và Hunter hủy theo dõi nhau trên Instagram từ cuối tuần qua, động thái cho thấy cặp đôi dường như đã đường ai nấy đi.

Tại World Cup 2026, Ferran Torres chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Dù vậy, tiền đạo 26 tuổi vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo Barcelona, ghi 16 bàn sau 33 trận tại La Liga, giúp đội bóng xứ Catalunya lên ngôi vô địch.

Một vài nguồn tin tiết lộ, Torres có thể rời sân Camp Nou ngay kỳ chuyển nhượng hè này để gia nhập Paris Saint-Germain, với mức phí gần 40 triệu euro.