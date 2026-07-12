Video bàn thắng Argentina 3-1 Thuỵ Sĩ (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Argentina: Mac Allister (10'), Julián Álvarez (113'), L. Martínez (120'+1)
Thuỵ Sĩ: Dan Ndoye (68')
Thẻ đỏ: Breel Embolo (Thuỵ Sĩ, 71', 2 thẻ vàng)
Đội hình ra sân
Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina (G. Montiel 85'), Cristian Romero (N. Otamendi 105'), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (N. González 78'), Leandro Paredes (Lopez 110'), Rodrigo De Paul (L. Martínez 85'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (T. Almada 90'), Lionel Messi, Julián Álvarez.
Thụy Sĩ: Gregor Kobel, Denis Zakaria (A. Jashari 96'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (E. Comert 90'), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (M. Muheim 86'), Djibril Sow (S. Widmer 86'), Dan Ndoye (Z. Amdouni 86'), Breel Embolo.