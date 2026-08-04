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Sự cố thương tâm xảy ra tại sân bóng ở huyện Su-ngai Kolok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan), trong khuôn khổ giải đấu địa phương Kolok FA Cup chiều ngày 4/8. Khi trận đấu đang diễn ra, một tia sét bất ngờ đánh xuống sân khiến nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng và nằm bất động trên mặt cỏ.

Ngay sau vụ việc, ba cầu thủ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trong đó, Safwan Awae là người bị thương nặng nhất. Dù được các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa, tiền đạo của Yala FC đã không thể qua khỏi.

Tiền đạo Safwan Awae - Ảnh: SNE Sports

Đến 18h41 cùng ngày, trang fanpage chính thức của Yala FC phát đi thông báo chia buồn sâu sắc với gia đình Safwan, đồng đội và những người yêu mến cầu thủ này. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng gửi lời tiếc thương, đồng thời chia sẻ mất mát với người thân, CLB và cộng đồng bóng đá.

Điều khiến sự việc càng trở nên đau lòng là Safwan Awae mới gia nhập CLB đang chơi ở Thai League chưa đầy một tuần trước khi qua đời. Anh ký hợp đồng với đội bóng vào ngày 29/7/2026 và được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong mùa giải mới.

Trước đó, tiền đạo cánh này từng để lại dấu ấn trong màu áo Pattani FC khi ghi 7 bàn thắng sau 18 trận, góp công giúp đội bóng giành quyền thăng hạng lên Thai League 2 mùa giải 2025/26.

Sự ra đi của Safwan Awae là lời cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động thể thao trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.