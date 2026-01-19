“Tôi cảm thấy không có gì phải quá lo lắng hay vội vàng. Thực tế là hàng phòng ngự của chúng tôi luôn duy trì được sự vững chắc. Bất kể là hậu vệ nào được tung vào sân, và đặc biệt là màn trình diễn của thủ môn Li Hao đều cực kỳ ổn định. Chính sự ổn định đó giúp tôi cảm thấy rất yên tâm”, hậu vệ Liu Hao Fan cho biết.

Trước trận đối đầu với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc ghi được 1 bàn và vẫn giữ sạch lưới sau 4 trận. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Trung Quốc vào tới vòng bán kết giải U23 châu Á. Điều này tạo nên sự tự tin với Liu Hao Fan và các đồng đội.

Trận bán kết hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: Ted Trần

“Áp lực lúc này đối với chúng tôi giống như một nguồn động lực hơn. Dù sao thì U23 Trung Quốc chiến thắng để đi đến tận vòng này, chúng tôi trút bỏ được mọi gánh nặng tâm lý. không còn áp lực thành tích đè nặng nữa, việc của U23 Trung Quốc bây giờ là dốc toàn lực, cháy hết mình cho trận bán kết gặp U23 Việt Nam", Liu Hao Fan nói.

Chuẩn bị cho trận bán kết, Liu Hao Fan tiết lộ Ban huấn luyện U23 Trung Quốc tính đến mọi kịch bản, bao gồm cả loạt sút luân lưu. “Chúng tôi tập luyện đá phạt đền và mong muốn kịch bản này xảy ra. U23 Trung Quốc có hàng thủ vô đối, sẵn sàng đối phó với U23 Việt Nam. Người hâm mộ hãy tin tưởng và chờ đợi màn trình diễn của đội trong trận đấu tới” hậu vệ U23 Trung Quốc chốt lại.

Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn