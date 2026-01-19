U23 Trung Quốc và điểm tựa Li Hao

Trước trận bán kết U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên phía U23 Trung Quốc không phải tiền đạo hay nhạc trưởng tuyến giữa, mà là thủ môn Li Hao.

Ở tuổi 21, Li Hao đang bước vào thời khắc lớn nhất trong sự nghiệp của mình, với tư cách là “lá chắn số 1” và cũng là biểu tượng cho sự hồi sinh của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Hành trình của Li Hao tại giải đấu ở Saudi Arabia mang dáng dấp của một câu chuyện cổ tích hiện đại.

U23 Trung Quốc không sở hữu lối chơi tấn công áp đảo, cũng không có nhiều ngôi sao nổi bật ở tuyến trên, nhưng họ đứng vững nhờ một hệ thống phòng ngự kỷ luật và đặc biệt là sự xuất sắc trong khung gỗ.

Sau 4 trận từ vòng bảng đến tứ kết, Li Hao giữ sạch lưới tuyệt đối, thực hiện hàng loạt pha cứu thua ở những thời điểm quyết định, để rồi trở thành nhân tố trung tâm trong chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan ở loạt sút luân lưu.

Trận tứ kết ấy chính là bản tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của Li Hao. Trong suốt 120 phút, anh liên tục đối mặt với sức ép, những cú sút cận thành và các tình huống không chiến khó chịu.

Khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, Li Hao không chỉ thắng đối thủ bằng phản xạ mà còn bằng tâm lý.

Hình ảnh anh đặt chai nước có ghi chú, di chuyển chậm rãi trên vạch vôi và chờ đối phương ra chân đã trở thành một biểu tượng về “cuộc đấu trí” trong khung thành.

Li Hao cứu thua nhiều nhất ở U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Sau trận, Li Hao thừa nhận có những thông tin không hoàn toàn chính xác, nhưng điều quan trọng là anh đã khiến đối phương dao động – một chi tiết nhỏ, nhưng thể hiện bản lĩnh của một thủ môn lớn. “Đó là một chiến thuật tâm lý”, anh mỉm cười.

Tương phản

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều biết rằng con đường đến với ánh đèn sân khấu của Li Hao không hề bằng phẳng.

Từng được đào tạo ở Tây Ban Nha, thuộc học viện Atletico Madrid, trải qua quãng thời gian dài dự bị, đối diện với hoài nghi và áp lực, Li Hao bước ra giải đấu này với một tâm thế khác, điềm tĩnh, khiêm tốn và thực dụng.

Trong những phát biểu gần đây, anh luôn nhấn mạnh vai trò của tập thể, cho rằng đồng đội mới là những người chạy nhiều nhất, chịu áp lực lớn nhất, còn bản thân chỉ làm tốt phần việc của mình.

Đó không phải lời nói xã giao, mà là tâm thế rất điển hình của một thủ môn đang ở độ chín về tinh thần. “Các đồng đội của tôi đang chạy trên sân thậm chí còn nỗ lực hơn cả tôi”, Li Hao nói với Tân Hoa Xã.

Trước bán kết gặp U23 Việt Nam, Li Hao hiểu rõ thử thách sẽ còn lớn hơn. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nổi tiếng với lối chơi tốc độ, khả năng pressing và những pha dứt điểm khá đa dạng.

Đình Bắc tự tin làm điều mà chưa hàng công nào làm được trước U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Với Li Hao, trận bán kết là bài kiểm tra về khả năng chỉ huy hàng thủ, phản xạ, ra quyết định trong tích tắc và đứng vững trước áp lực từ khán đài cũng như kỳ vọng của truyền thông Trung Quốc.

Nếu U23 Trung Quốc phòng ngự tốt nhất, thì U23 Việt Nam hiện là đội có hiệu suất tấn công hay thứ nhì U23 châu Á 2026 – với 8 bàn thắng, chỉ sau U23 Nhật Bản (11 bàn).

Đình Bắc là thủ lĩnh của hàng công mạnh mẽ này. Cầu thủ của CAHN được HLV Kim Sang Sik đảm bảo thể lực tối ưu, qua đó giúp anh có 3 bàn thắng và đang đua tranh Vua phá lưới U23 châu Á.

U23 Australia, U23 Iraq, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan đều bất lực trước Li Hao – người dẫn đầu thống kê của các thủ môn với 24 pha cứu thua (8 ở tứ kết).

Để giành vé vào chung kết, U23 Việt Nam cần tìm ra cách đánh bại Li Hao – người được báo chí Trung Quốc ví như “trường thành”. HLV Kim Sang Sik có lý do để tự tin: ngoài Đình Bắc, ông còn 4 cầu thủ khác ở các tuyến sau đã ghi bàn (cùng 1 bàn đối thủ phản lưới).

