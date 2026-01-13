“Tin chấn động ở Jeddah, U23 Ả Rập Xê Út sớm phải nói lời tạm biệt VCK U23 châu Á diễn ra trên sân nhà. Một đêm thất vọng của Chim ưng xanh khi để thua 0-1 U23 Việt Nam”, tờ Al-Hadath viết.
Thêm phản ánh về trận đấu cần phải thắng nhưng chủ nhà không làm được: “Cuộc so tài là cơ hội cuối để U23 Ả Rập Xê Út lấy vé tứ kết và buộc phải thắng nhưng họ đã không làm được.
Trận đấu diễn ra khá cân bằng, nhưng U23 Việt Nam mới là đội ghi được bàn thắng duy nhất diễn ra ở phút 64 do công của Đình Bắc.
Với chiến thắng này, U23 Việt Nam khẳng định sức mạnh xếp nhất bảng A - giành 9 điểm tuyệt đối sau chuỗi trận thắng liên tiếp trước Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và giờ là đội bóng của chúng ta (1-0)”.
Trong khi đó, Aawsat đưa tin: “Để thua 0-1 U23 Việt Nam trong lượt đấu cuối, U23 Ả Rập Xê Út chính thức bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà.
Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 64 đã chấm dứt chóng vánh hành trình của Chim ưng xanh ở giải đấu châu lục, nơi họ nuôi tham vọng giành một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.
U23 Ả Rập Xê Út khởi đầu VCK U23 châu Á thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 Kyrgyzstan, trước khi để thua Jordan với tỷ số tương tự.
Ở trận ‘chung kết’ gặp U23 Việt Nam, đội chỉ có con đường chiến thắng, nhưng đã nhận kết quả ngược lại.
Với kết quả này, U23 Ả Rập Xê Út kết thúc sớm hành trình với vị trí thứ 3 bảng A, đành làm khán giả ở phần còn lại của sân chơi châu lục”.
