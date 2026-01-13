“Tin chấn động ở Jeddah, U23 Ả Rập Xê Út sớm phải nói lời tạm biệt VCK U23 châu Á diễn ra trên sân nhà. Một đêm thất vọng của Chim ưng xanh khi để thua 0-1 U23 Việt Nam”, tờ Al-Hadath viết.

Thêm phản ánh về trận đấu cần phải thắng nhưng chủ nhà không làm được: “Cuộc so tài là cơ hội cuối để U23 Ả Rập Xê Út lấy vé tứ kết và buộc phải thắng nhưng họ đã không làm được.

Đình Bắc cùng U23 Việt Nam khiến chủ nhà Ả Rập Xê Út phải dừng bước ngay vòng bảng U23 châu Á. Ảnh: Ted Trần

Trận đấu diễn ra khá cân bằng, nhưng U23 Việt Nam mới là đội ghi được bàn thắng duy nhất diễn ra ở phút 64 do công của Đình Bắc.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam khẳng định sức mạnh xếp nhất bảng A - giành 9 điểm tuyệt đối sau chuỗi trận thắng liên tiếp trước Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và giờ là đội bóng của chúng ta (1-0)”.

Trong khi đó, Aawsat đưa tin: “Để thua 0-1 U23 Việt Nam trong lượt đấu cuối, U23 Ả Rập Xê Út chính thức bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà.

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 64 đã chấm dứt chóng vánh hành trình của Chim ưng xanh ở giải đấu châu lục, nơi họ nuôi tham vọng giành một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

U23 Ả Rập Xê Út khởi đầu VCK U23 châu Á thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 Kyrgyzstan, trước khi để thua Jordan với tỷ số tương tự.

Ở trận ‘chung kết’ gặp U23 Việt Nam, đội chỉ có con đường chiến thắng, nhưng đã nhận kết quả ngược lại.

Với kết quả này, U23 Ả Rập Xê Út kết thúc sớm hành trình với vị trí thứ 3 bảng A, đành làm khán giả ở phần còn lại của sân chơi châu lục”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn