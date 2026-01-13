U23 Việt Nam tiếp tục khiến cả khu vực Đông Nam Á phải ngước nhìn khi đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0 để kết thúc vòng bảng U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc thể hiện đẳng cấp của mình với bàn thắng duy nhất trong trận đấu, khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân từ ghế dự bị.

U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Ảnh: AFC

Màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc và các đồng đội nhận được lời khen từ báo chí Thái Lan.

“U23 Việt Nam nhất bảng A, tiễn chủ nhà U23 Saudi Arabia rời giải U23 châu Á”, tờ Siam Sport viết.

Siam Sport bình luận: “Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị, tỏa sáng với pha đi bóng rồi dứt điểm ở góc hẹp cực kỳ sắc bén, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0.

Chiến thắng này giúp ‘Những chiến binh Sao vàng’ giành trọn 9 điểm sau 3 trận, hiên ngang tiến vào vòng tứ kết, đồng thời loại chính đội chủ nhà khỏi giải khi Saudi Arabia chỉ có 3 điểm”.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành vé tứ kết U23 châu Á 2026. Thậm chí, đội quân của HLV Kim Sang Sik được phép thua với tỷ số tối thiểu.

Kết quả, U23 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ và khiến Đông Nam Á ngưỡng mộ.

“U23 Việt Nam với 2 chiến thắng liên tiếp trước đó chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi là chắc chắn đi tiếp”, Siam Sport tiếp tục.

“Sau hiệp 1 hòa 0-0, bước ngoặt diễn ra phút 65. Ngọc Mỹ chuyền thuận lợi để Đình Bắc băng xuống bên cánh trái, xử lý gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, khiến thủ môn U23 Saudi Arabia không thể cản phá”.

Bất chấp áp lực khổng lồ từ khán đài và quyết tâm của đội chủ nhà, U23 Việt Nam vẫn giữ được cấu trúc chiến thuật chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật và chuyển trạng thái cực kỳ sắc bén.

Người hâm mộ tự hào với màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: AFC

Trên trang Facebook của Siam Sport, độc giả Tanagid Radsapa khen: “Đội hình U23 Việt Nam rất tốt. Tôi thực sự ấn tượng”.

Một độc giả khác bình luận: “Xem phát sóng trực tiếp mà cứ tưởng Hàn Quốc và Saudi Arabia đang thi đấu. Hay quá Việt Nam!”.

Trong khi đó, tài khoản James Srijaroensak viết: “U23 Việt Nam trả bóng ngắn rất chính xác. Gần như không mất mát. Bóng được chuyển liên tục. Về cơ bản, Thái Lan cần phải học nhiều”.

Tài khoản Woottipong Raksacen nhìn xa hơn: “Bóng đá Việt Nam sẽ thống trị Đông Nam Á trong 10 năm tới.

Thái Lan thì sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta biết vấn đề nhưng không bao giờ giải quyết được vấn đề của mình. Việt Nam không ngừng chiến đấu. Thái Lan bị vượt qua và rất khó đuổi kịp”.

Riêng tài khoản Taan Sani ngắn gọn: “Đẳng cấp bóng đá Việt Nam vượt xa chúng ta”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn