Theo các tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia, chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia vượt qua điểm số, thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành trọn 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng A và hùng dũng tiến vào vòng tứ kết U23 châu Á.

Đình Bắc nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

“Cơn địa chấn U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0”, tờ Bola viết về trận đấu.

“Một bất ngờ lớn đã xảy ra tại VCK U23 châu Á 2026. Đêm thứ Hai, trong trận đấu cuối cùng của bảng A, U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia”.

Tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia đặc biệt ấn tượng với cách U23 Việt Nam tiếp cận trận đấu và tổ chức đội hình.

“Cuộc đối đầu với U23 Việt Nam trở thành trận ‘sinh tử’ đối với đội chủ nhà”, Bola phân tích. “Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra với nhịp độ cao và đầy căng thẳng.

U23 Saudi Arabia kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích.

Tuy nhiên, đội tận dụng cơ hội tốt hơn lại là U23 Việt Nam. Phút 64, Đình Bắc đột phá dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Ngọc Mỹ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu”.

Lối đá kỷ luật mà các học trò HLV Kim Sang Sik thể hiện trở thành điểm nhấn của trận đấu, khiến U23 Saudi Arabia hoàn toàn bất lực.

“Sau khi dẫn bàn, U23 Việt Nam thi đấu kỷ luật và chặt chẽ trong 30 phút cuối để bảo toàn lợi thế, qua đó giành trọn 3 điểm. Chiến thắng giúp đội khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối và hiên ngang đứng đầu bảng A”.

Tờ BolaSport cũng dành lời khen cho chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trên sân Prince Abdullah Al Faisal.

“Đội tuyển U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo tại giải đấu năm nay.

Nhà vô địch SEA Games 2025 đã giành chiếc vé tứ kết sau khi đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia trong trận đấu quan trọng ở lượt cuối bảng A.

U23 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Saudi Arabia, qua đó lập kỷ lục 9 điểm tuyệt đối”.

U23 Việt Nam có thế trận tốt. Ảnh: AFC

Bên cạnh đó, BolaSport nhấn mạnh chiều sâu lực lượng của U23 Việt Nam, khi HLV Kim Sang Sik mạnh dạn xoay tua đội hình.

“Trong trận đấu với U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi tung ra đội hình có nhiều sự điều chỉnh, cất một số trụ cột như Đình Bắc và Lê Phát trên băng ghế dự bị.

Với những sự xoay tua này, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt khu trung tuyến, thi đấu với cách tiếp cận thận trọng và thiên về phòng ngự hơn thường lệ”.

Ở tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng B, được quyết định trong cặp đấu U23 UAE và U23 Syria đêm nay (23h30 ngày 13/1).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn